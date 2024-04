Ucraina. Zelensky: perderemo la guerra senza gli aiuti Usa. La Russia non ferma i suoi attacchi neanche un minuto

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso del sostegno all’Ucraina con gli ambasciatori della piattaforma di raccolta fondi United24, tra cui Francis Fukuyama, Richard Branson, Mark Hamill, Timothy Snyder e altri.

Zelensky lo ha annunciato su Facebook . “Ho avuto una conversazione con gli ambasciatori della piattaforma di raccolta fondi United24: Francis Fukuyama, Scott Kelly, Richard Branson, Misha Collins, Mark Hamill, Liev Schreiber, Katheryn Winnick e Ivanna Sakhno, Timothy Snyder, Brad Paisley, nonché Wayne Sermon, Ben McKee e Mac Reynolds degli Imagine Dragons”, ha scritto Zelensky.

Le parti hanno discusso del sostegno all’Ucraina nel mondo e di cosa si può fare per mantenere l’attenzione sull’aiutare il popolo ucraino a difendersi dal terrorismo russo.

“Grazie per le vostre donazioni, la vostra politica di sostegno e la vostra voce in tutto il mondo. È molto importante. Un ringraziamento speciale per continuare ad attirare l’attenzione degli Stati Uniti sulla lotta del popolo ucraino per la libertà e l’indipendenza”.

Secondo il sito web del presidente , Zelensky ha invitato gli ambasciatori di United24 al vertice per il secondo anniversario della fondazione della piattaforma, che si terrà a Kiev. Al vertice che si terrà a Kiev, l’Ucraina mira a riunire tutti gli ambasciatori e i partner chiave.

“Questo è molto importante per noi. Ci siamo incontrati l’anno scorso, ma quest’anno è ancora più importante e capisci perché”.

Ha ringraziato le celebrità mondiali per il loro sostegno all’Ucraina e agli ucraini e per aver contribuito a raccogliere fondi in questo momento difficile. Ognuno di loro è responsabile del proprio settore: difesa aerea, droni da ricognizione, sminamento, assistenza medica, ricostruzione di edifici residenziali e istituti scolastici e sistemazione di rifugi scolastici.

“Sono felice di far parte della vostra squadra. Grazie per essere stati uniti per tutto questo tempo, durante tutto questo percorso – il percorso verso la vittoria. Sono molto grato a ciascuno di voi per le vostre donazioni, la politica di sostegno e le vostre voci che sono state ascoltate da tutti in tutto il mondo. È molto importante”, ha detto Zelensky, esprimendo particolare gratitudine al fondatore della World Central Kitchen Jose Andres.

La piattaforma di raccolta fondi United24 è stata lanciata il 5 maggio 2022 su iniziativa di Zelensky. Tra i 24 ambasciatori del progetto ci sono attori, registi, imprenditori, musicisti, scienziati, atleti e persino un astronauta.

Grazie al loro sostegno e agli sforzi dei donatori provenienti da 110 paesi, sono stati raccolti più di 625 milioni di dollari per sostenere il nostro Paese. Questi fondi sono stati utilizzati per acquistare vari tipi di droni, droni navali, sistemi anti-drone, attrezzature per lo sminamento, incubatrici per neonati prematuri, ambulanze, nonché per ricostruire 26 ponti, condomini, scuole e organizzare rifugi per bambini.

“È necessario dire al Congresso americano che se non aiuta l’Ucraina, l’Ucraina perderà la guerra. La Russia non ferma il suo terrore neanche per un minuto. Stiamo lavorando per fornire alla nostra popolazione una protezione affidabile. Stiamo preparando una risposta molto specifica per il nemico”.