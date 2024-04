Ruanda. 30 anni fa il genocidio degli tutsi e hutu moderati. Kagame: “la nostra gente non sarà mai più data per morta.

AgenPress – Il presidente del Ruanda ha guidato domenica le commemorazioni per ricordare i 30 anni dal genocidio del 1994 che uccise più di 1 milione di persone e ha affermato che le condizioni che portarono al massacro non potranno mai più esistere nella politica del suo paese.

Per oltre 100 giorni , a partire dal 7 aprile 1994, tutsi e hutu moderati furono sistematicamente massacrati dagli estremisti hutu, guidati dall’esercito ruandese e da una milizia nota come Interahamwe.

Nel 1990, i ribelli del Fronte patriottico ruandese (RPF), dominato dai tutsi, invasero il Ruanda settentrionale dal vicino Uganda. Il successo dell’RPF ha spinto il presidente Juvenal Habyarimana, un hutu, ad accelerare le riforme politiche. * Nell’agosto 1993, il Ruanda e l’RPF firmarono un accordo per porre fine ad anni di guerra civile, consentendo la condivisione del potere e il ritorno dei rifugiati. Habyarimana è stato lento nell’attuare l’accordo e un governo di transizione non è riuscito a decollare.

Il 6 aprile 1994, Habyarimana e il presidente del vicino Burundi, Cyprien Ntaryamira – entrambi Hutu – furono uccisi in un attacco missilistico sul loro aereo sopra la capitale Kigali. * Il giorno successivo, le guardie presidenziali hanno ucciso il primo ministro hutu moderato Agathe Uwilingiyimana che aveva cercato di calmare le tensioni. GENOCIDIO: * La morte di Habyarimana ha innescato 100 giorni di violenza nel piccolo Paese, perpetrata principalmente da Hutu contro Tutsi e Hutu moderati. Più di un milione di persone furono uccise, molte massacrate con i machete, dalla milizia conosciuta come Interahamwe.

* L’RPF avanzò e prese il controllo del Ruanda dopo aver costretto l’esercito Hutu, forte di 40.000 uomini, e più di 2 milioni di civili Hutu all’esilio in Burundi, Tanzania e nell’ex Zaire, ora Repubblica Democratica del Congo. * Nel luglio 1994 un nuovo governo prestò giuramento con Pasteur Bizimungu, un hutu, nominato presidente e il comandante dell’RPF Paul Kagame vicepresidente. Kagame è stato eletto presidente nell’aprile 2000 e rimane in carica.

Nel dicembre 1996, presso il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR) ad Arusha, nel nord della Tanzania, si è aperto il primo processo per genocidio in Ruanda. * Alla fine ha ascoltato più di 3.000 testimoni, ha incriminato 96 persone e ne ha condannate 61, tra cui l’ex primo ministro Jean Kambanda e l’ex colonnello Theoneste Bagosora, accusato di essere a capo delle truppe e degli Interahamwe che hanno compiuto i massacri. Entrambi sono stati condannati all’ergastolo.

* La maggior parte delle persone condannate in relazione al genocidio sono state processate nei tribunali “gacaca” di comunità in Ruanda. RICADUTE REGIONALI: * Le truppe ruandesi hanno invaso il Congo due volte nel corso degli anni ’90 per cercare di dare la caccia ai responsabili del genocidio. Si stima che il conflitto abbia ucciso diversi milioni di persone, soprattutto a causa della fame e delle malattie. Luis Moreno-Ocampo, procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI) fino al 2012, ha descritto la guerra del 1998-2003 in Congo come “il più grande conflitto armato dopo la Seconda Guerra Mondiale”.

Il presidente del Ruanda Paul Kagame e sua moglie hanno guidato 37 leader in visita durante una cerimonia di deposizione di una corona presso un memoriale del genocidio nella capitale Kigali che contiene i resti di circa 250.000 persone. “Il genocidio è populismo nella sua forma pura, poiché le cause sono politiche, anche i rimedi devono esserlo. Per questo motivo la nostra politica non è organizzata sulla base dell’etnia o della religione e non lo sarà mai più”, ha detto Kagame in una cerimonia separata a un’arena sportiva di Kigali.

“La nostra gente non sarà mai più data per morta.” Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, istituito in Tanzania alla fine del 1994 per processare gli autori del genocidio, ha chiuso i battenti nel 2015 dopo aver condannato 61 sospetti. Da allora, sospetti più importanti sono stati catturati dopo decenni di fuga, e il sistema di giustizia interna del Ruanda ha gestito altri quasi 2 milioni di casi. “Noi sopravvissuti siamo forti. Costruiremo il paese insieme”, ha detto al pubblico nell’arena Marie Louise Ayinkamiye, che aveva 11 anni durante il genocidio.

Kagame è presidente dal 2000, ma di fatto ha il controllo da quando la sua forza ribelle, il Fronte Patriottico Ruandese, ha marciato su Kigali nel 1994 per porre fine al genocidio. Ha detto che il suo paese ha fatto grandi passi avanti negli ultimi 30 anni. “L’enorme progresso del nostro Paese è evidente ed è il risultato delle scelte che abbiamo fatto insieme per far risorgere la nostra nazione”, ha detto nel suo discorso.