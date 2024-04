Regno Unito. Cameron: “il nostro sostegno ad Israele non è incondizionato. Rispetti il ​​diritto internazionale umanitario”

AgenPress – Il sostegno della Gran Bretagna a Israele dipende dal rispetto del diritto internazionale umanitario, ha detto il ministro degli Esteri David Cameron in un articolo di giornale domenica, pochi giorni dopo che un attacco aereo israeliano ha uccis o sette operat o ri umani t ari , tra cui tre britannici.

“Il nostro sostegno non è incondizionato”, ha scritto Cameron sul Sunday Times. “Ci aspettiamo che una democrazia così orgogliosa e di successo rispetti il ​​diritto internazionale umanitario, anche quando messa in discussione”.

Cameron ha messo in guardia domenica dal rischio di una fame di massa se Israele non concederà maggiori aiuti. Sabato, la Gran Bretagna ha dichiarato che avrebbe fornito una

Cameron ha messo in guardia domenica dal rischio di una fame di massa se Israele non concederà maggiori aiuti. Sabato, la Gran Bretagna ha dichiarato che avrebbe fornito una nave da guerra per inviare aiuti come parte di uno sforzo internazionale.

In una dichiarazione rilasciata domenica in occasione del sesto mese dall’attacco iniziale di Hamas, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha ripetuto il suo appello al gruppo palestinese per il rilascio degli ostaggi israeliani e per una pausa immediata nei combattimenti.