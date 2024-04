Incidente nel Salernitano. Il dolore dell’Arma dei Carabinieri per la morte di Francesco Ferraro e Francesco Pastore

AgenPress – L’auto dei carabinieri che erano di servizio presso la stazione di Campagna, è stata centrata da un suv Range Rover bianco, andando completamente distrutta, e non lasciando scampo al maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e dell’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, entrambi di origine pugliese e in servizio presso la stazione di Campagna.

Ferito gravemente anche un terzo carabiniere che si trovava a bordo della vettura di servizio. Il Suv ha poi colpito un altro veicolo sul quale viaggiava un anziano rimasto ferito. Anche gli occupanti del Suv hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale.

“Sono profondamente addolorato per quanto accaduto la scorsa notte in provincia di Salerno. Il mio cordoglio all’Arma e ai familiari dei due Carabinieri che hanno perso la vita, e gli auguri di una pronta guarigione al militare affidato alle cure dei sanitari”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in merito all’ incidente. “Che tragedia. Una preghiera per il maresciallo Pastore e l’appuntato scelto Ferraro, un profondo abbraccio alle loro famiglie e all’Arma dei Carabinieri”, scrive su Facebook il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

Il Comandante Generale Teo Luzi e i Carabinieri hanno espresso “profondo cordoglio alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e del carabiniere Francesco Ferraro, deceduti questa notte a Campagna (SA) in un incidente stradale durante un servizio di controllo del territorio, a tutela dei cittadini. Al carabiniere Paolo Volpe, rimasto gravemente ferito, gli auguri di pronta guarigione”.

Parole di cordoglio sono arrivate anche dal presidente Vincenzo De Luca, a nome della Regione Campania, che in una nota esprime vicinanza alle quattro persone ferite e “la nostra riconoscenza, sempre, alle forze dell’ordine per il loro impegno nel garantire il controllo del territorio e la sicurezza di tutti i cittadini”.