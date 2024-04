Castellone (M5S): “Questo centrodestra continua a leggere i dati a modo suo e a mentire ai cittadini italiani!”

AgenPress. “Questo centrodestra continua a leggere i dati a modo suo e a mentire ai cittadini italiani! – afferma in una nota la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone -.

“I numeri non sono opinioni” ha detto ieri la Presidente del Consiglio in riferimento all’attuale situazione del nostro Servizio Sanitario Nazionale, omettendo di dire che il suo governo ha tagliato gli investimenti in Spesa sanitaria su PIL dell’’1.2% (uno dei valori più bassi degli ultimi 20 anni). Se davvero, come dice la Presidente Meloni, fosse così ampio il sostegno di questo Governo alla Sanità, non avremmo avuto in meno di 24 ore, 3 appelli allarmanti:

1) La denuncia sulla crisi del nostro SSN dai 14 dei maggiori scienziati italiani;

2) Il dato della Ragioneria di stato sul taglio di 634 milioni sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza);

3) La protesta delle Regioni per il taglio di 1,2 miliardi da parte di questo Governo per la messa in sicurezza delle strutture ospedaliere.

Evidentemente questo Governo non sa di aver stanziato per la Sanità appena 7 miliardi in 3 anni, quando ne servirebbero 8 miliardi all’anno per provare ad incidere sulle liste di attesa interminabili, o sul personale sottorganico e sulle strutture fatiscenti. Altro che grandi investimenti! E come sempre, a pagare le conseguenze della negligenza di questo Governo saranno i cittadini, soprattutto quelli più vulnerabili” – conclude la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone.