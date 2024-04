AgenPress. “Bari al centrodestra senza accordo con il PD? Su Bari e su qualunque altro comune, se non c’è un accordo sui temi, anche garanzie su trasparenza e onestà, non facciamo accordi a tutti i costi con nessuno, così come abbiamo fatto per le politiche, dove ci siamo assunti il rischio di andare da soli. Mai accordi a tutti i costi su Bari”.

Lo ha dichiarato Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, oggi a “ZTL” condotto Francesco Borgonovo sulla FM di radio Giornale Radio.