Bari. Calenda accusa Conte di “sciacallaggio politico”. Unico interesse del M5s è “spolpare” il Pd

AgenPress – “In Puglia c’è un atto di sciacallaggio politico di Conte. Decaro è unanimemente considerato uno dei sindaci migliori e più seri, che ha governato molto bene, per noi conta solo quello. Appoggeremo un candidato in continuità con la sua amministrazione. Per quanto riguarda i 5Stelle, l’unico interesse che hanno è quello di spolpare il PD, il resto non gli interessa”. Lo ha dichiarato Carlo Calenda. A Bari “il mio giudizio non muta, saremo con il Pd, non cambia nulla. C’è stato un bravissimo sindaco e credo ci voglia una continuità gestionale”.

“Il campo largo in crisi dopo quanto sta succedendo in Puglia? Non sono titolato a rispondere a questa domanda. Noi non abbiamo mai fatto parte di campi larghi. Ogni volta che c’è un’elezione, noi cerchiamo sempre di capire chi sia il miglior candidato possibile, capace di presentare un programma solido, e siamo pronti a dargli una mano. Lo facciamo dappertutto. Tutti gli altri discorsi non ci riguardano”.