Da oggi il via alle iscrizioni al FantaGiro d’Italia

A partire da oggi sarà possibile creare la propria squadra e partecipare al fantasy game ufficiale del Giro d’Italia 2024 creando un proprio account su www.fantagiroditalia.it. Collegato al gioco un ricco concorso a premi che mette in palio, per gli iscritti entro l’11 aprile, Pass Hospitality, Race Experience e Fly Experience al Giro d’Italia e prevede l’estrazione di altri fantastici premi fra i quali una bici da corsa Colnago, esatta replica di quella usata quest’anno in gara da Tadej Pogačar.

AgenPress. Siete pronti a vivere l’Amore Infinito per il Giro d’Italia a 360 gradi, non solo seguendo le imprese dei corridori sulle strade della penisola ma anche soffermandosi sugli aspetti più divertenti e curiosi che caratterizzeranno le tre settimane della Corsa Rosa per totalizzare il maggior numero di punti con il proprio FantaTeam? Allora è giunto il momento di iscriversi al FantaGiro d’Italia 2024, il fantasy game ufficiale del Giro d’Italia ideato e prodotto in collaborazione fra RCS Sport e il Team del FantaSanremo.

Per partecipare basta creare, a partire da giovedì 4 aprile, un account sul sito fantagiroditalia.it, seguire la procedura per completare la registrazione e farsi guidare dal tutorial che accompagnerà nella creazione della prima squadra e partecipare alle leghe esistenti o crearne una nuova con amici, colleghi e familiari, condividendo così la passione per il ciclismo e non solo. Fra le leghe alle quali i fantallenatori potranno iscriversi ci saranno anche quelle promosse dai main sponsor del FantaGiro d’Italia, Colnago e Drivalia, e da La Gazzetta dello Sport, media partner del progetto. Gli stessi partner saranno parte attiva dell’imprevedibile e divertente regolamento del fantasy game grazie a bonus specifici a loro dedicati.

Sono tanti i premi in palio: solo per coloro che si iscriveranno da oggi fino all’11 aprile, il FantaGiro d’Italia metterà in palio dei Pass Hospitality (Grande Partenza a Torino, Grande Arrivo a Roma e per le altre località di partenza e arrivo di tappa) e Race Experience Giro d’Italia (Chrono Experience e Fly Experience) grazie ai quali sarà possibile vivere, da una prospettiva assolutamente esclusiva, una tappa della Corsa Rosa all’insegna dello sport, della passione e dell’emozione.

Inoltre, ogni utente regolarmente iscritto a FantaGiro d’Italia e che abbia creato almeno una squadra entro i tempi previsti dal regolamento, da oggi fino al 25 maggio, parteciperà di diritto al concorso collegato al gioco che darà la possibilità di partecipare all’estrazione di fantastici premi: abbonamenti digital edition alla Gazzetta dello Sport, peluche del Lupo Wolfie (la mascotte del Giro) by Trudi, gift card per GiroStore in collaborazione All4Cycling, le Maglie Speciali prodotte da Castelli per celebrare le tappe più iconiche del Giro 2024 (Grande Torino 1949, Santuario Oropa/Pantani, Napoli, Stelvio, Monte Grappa, Roma), le Maglie del Giro d’Italia 2024 (Rosa, Ciclamino, Azzurra e Bianca) autografate dai loro vincitori e una splendida bicicletta da corsa Colnago V4Rs.

Una volta creato il proprio account i fantallenatori dovranno realizzare una squadra scegliendo fra otto corridori che saranno al via del Giro d’Italia 2024 (la startlist sarà aggiornata periodicamente fino alla comunicazione ufficiale dei partenti prevista prima del Giro d’Italia) e nominare uno di loro come capitano, ruolo di grande importanza in quanto i punti che guadagnerà in base all’ordine di arrivo di ogni tappa verranno raddoppiati. Il tutto prestando attenzione a non superare la soglia dei 100 Wolfie, “moneta ufficiale” del FantaGiro d’Italia, il credito massimo messo a disposizione per acquistare i corridori e comporre il proprio team. Le FantaQuotazioni dei corridori, che esprimono il loro costo espresso in Wolfie, sono il risultato di un potente e complesso algoritmo della Federazione Italiana FantaGiro d’Italia che tiene in considerazione diversi aspetti tra cui il ranking mondiale, le quotazioni dei bookmakers e il “fattore Fanta” di ogni corridore e non sono pertanto da intendersi come un indice del valore sportivo dei corridori stessi. Ogni utente potrà creare con il proprio account al massimo 5 squadre e 5 leghe e partecipare fino ad un massimo di 25 leghe, iscrivendo ad ognuna di esse una qualsiasi delle sue squadre. Tutte le squadre saranno inserite automaticamente nella classifica generale del FantaGiro d’Italia.

Informazioni sul concorso, il regolamento, le FAQ e le FantaQuotazioni sono consultabili sul sito e sugli account social (Facebook, X, Instagram, TikTok, Threads e il canale Telegram) del FantaGiro d’Italia 2024.