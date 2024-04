L’Iran aveva avvertito il Cremlino della possibilità di un grande attentato terroristico all’interno della Russia

AgenPress – L’Iran ha informato la Russia della possibilità di una grande “operazione terroristica” sul suo territorio prima del massacro nella sala da concerto vicino a Mosca del mese scorso, hanno riferito tre fonti vicine alla questione.

Nell’attacco più mortale avvenuto in Russia negli ultimi 20 anni, uomini armati hanno aperto il fuoco con armi automatiche contro gli spettatori del concerto il 22 marzo presso il municipio Crocus, uccidendo almeno 144 persone in un atto di violenza rivendicato dal gruppo militante Stato islamico.

“Giorni prima dell’attacco in Russia, Teheran ha condiviso con Mosca informazioni su un possibile grande attacco terroristico all’interno della Russia, acquisite durante gli interrogatori delle persone arrestate in relazione agli attentati mortali in Iran”, ha detto una fonte.