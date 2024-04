La Romania obbliga i commercianti a imporre su tutti i prodotti rumeni una maggiorazione al massimo del 20%

AgenPress. Il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale intende presentare una legge che obbliga i rivenditori a imporre sui prodotti rumeni una maggiorazione al massimo del 20%.

“Vogliamo che tutti i prodotti agroalimentari in Romania siano rivolti verso un vero e proprio commercio equo. Il margine di aumento sui prodotti rumeni non deve superare più del 20%. Mentre per i prodotti d’importazione, i rivenditori sono liberi di aggiungere l’importo che vogliono al prezzo all’ingrosso.

Abbiamo fatto questa analisi che ha rivelato che i prodotti agroalimentari rumeni hanno un margine più alto rispetto ai prodotti d’importazione venduti nei negozi al dettaglio” – ha affermato il ministro dell’Agricoltura – sottolineando che nel 2023 e nel 2024, da quando è stato fissato un limite al margine, i prodotti sono diventati più economici dall’8 al 28%.