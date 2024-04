Israele. La Banca centrale afferma che gli ultra-ortodossi devono arruolarsi nell’esercito per aiutare l’economia

AgenPress – La Banca d’Israele ha messo in guardia domenica dai danni economici derivanti dal mancato ingresso nell’esercito del Paese di un maggior numero di uomini ebrei ultra-ortodossi, intervenendo su una questione controversa che ha causato una spaccatura nel governo di guerra del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Nel suo rapporto annuale per il 2023, la banca centrale ha affermato che la guerra di Israele contro il gruppo islamico palestinese Hamas a Gaza, iniziata il 7 ottobre, ha evidenziato le esigenze di personale militare e ha aggiunto un peso all’economia a causa del forte aumento dei giorni di servizio. ciò sarà richiesto sia per i coscritti che per i soldati di riserva.

Ciò pregiudica la produzione economica dei soldati e l’occupazione del coniuge. “Poiché il peso del servizio militare è diviso tra un numero maggiore di soldati… l’impatto economico su ciascuno di essi diminuisce, così come l’impatto aggregato sull’economia”, ha affermato la Banca d’Israele. “L’ampliamento della cerchia del personale militare per includere la popolazione ultraortodossa… consentirà quindi di rispondere alle crescenti esigenze di difesa moderando l’impatto sul personale e sull’economia.”

Il governo di Netanyahu ha dichiarato a febbraio che cercherà un modo per porre fine alle esenzioni al servizio militare per gli ebrei ultra-ortodossi, che risalgono alla fondazione di Israele nel 1948, per distribuire più equamente il peso della guerra sulla società. Ma la decisione ha incontrato la reazione negativa dei partiti ebrei ultra-ortodossi e ha creato una spaccatura nella coalizione.

Domenica era scaduto il termine ultimo per il governo per presentare una legislazione per risolvere la questione, ma Netanyahu ha presentato una richiesta dell’ultimo minuto alla Corte Suprema per un rinvio di 30 giorni.