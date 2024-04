Iran. Il Consolato afferma che Israele ha bombardato la sua ambasciata in Siria. Ucciso un alto comandante

Una fonte della sicurezza libanese ha detto che uno dei morti era Mohammad Reza Zahedi, un comandante anziano del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane (IRGC). La televisione di stato iraniana ha detto che diversi diplomatici iraniani sono stati uccisi.

– Il consolato iraniano nella capitale siriana Damasco è stato raso al suolo lunedì in quello che i media siriani e iraniani hanno descritto come un attacco aereo israeliano, una sorprendente e apparente escalation del conflitto in Medio Oriente che metterebbe Israele contro l’Iran e i suoi paesi alleati.