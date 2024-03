Zelensky: la guerra della Russia contro l’Ucraina è di importanza globale, è guerra per la dignità del nostro popolo

AgenPress – La guerra intrapresa dalla Russia contro l’Ucraina è di importanza globale e nessuno al mondo può restare lontano da questa battaglia.

Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un post su Facebook..

“Questa è una guerra di portata globale. Questa è una guerra per il diritto all’esistenza del nostro Stato, così come per il diritto alla vita di tutti. Questa è una guerra per la dignità del nostro popolo e di ogni nazione che cerca il proprio destino. Questa è una guerra per impedire a chiunque di osare diventare una bestia nei confronti degli altri. E i corpi del nostro popolo, ritrovati per le strade di Bucha, hanno dimostrato che nessuno al mondo può stare lontano da questa battaglia”, ha affermato Zelensky.

E’ qui, in Ucraina, che l’umanità prevale. Zelensky ha sottolineato che per scatenare tali aggressioni contro gli altri, la Russia ha prima distrutto la propria moralità e trasformato la violenza e l’odio nella sua ideologia. Tali sistemi non si fermano semplicemente.

“Vengono fermati con la forza. L’unità li ferma. Ciò che li ferma è la determinazione e la comprensione di ciò che vogliono distruggere. Ringrazio tutti coloro che nel mondo ci aiutano davvero. Gloria al nostro popolo forte, ai nostri guerrieri! Gloria a tutti coloro che difendono l’umanità e la vita! Gloria all’Ucraina!”