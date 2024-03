Un morto e 11 feriti negli scontri nel giorno delle elezioni in Turchia

AgenPress. Una persona è stata uccisa in un violento scontro nel sud-est del Paese durante le elezioni locali in Turchia. Altri undici sono rimasti feriti nella metropoli curda di Diyarbakir, ha riferito l’agenzia di stampa statale Anadolu. Le persone coinvolte si sono attaccate a vicenda con armi da fuoco, pietre e bastoni.

Le elezioni nel sud-est della Turchia sono particolarmente importanti per la minoranza curda del paese. Il partito DEM è sotto forte pressione. Il partito filocurdo, sotto il nome di HDP, ha vinto 65 posti nelle ultime elezioni locali, ma il governo di Ankara ha fatto rimuovere dalla carica la maggior parte dei politici a causa di accuse di terrorismo e sostituiti con curatori fallimentari. Il presidente Recep Tayyip Erdogan accusa il partito filocurdo di avere legami terroristici.

Circa 61 milioni di persone in Turchia sono chiamate a eleggere sindaci, consiglieri comunali e altri politici locali. Le elezioni sono viste anche come una prova del sentimento per il presidente recentemente rieletto. L’attenzione è rivolta alla metropoli di Istanbul e alla capitale Ankara, che l’AKP islamico-conservatore di Erdogan ha perso cinque anni fa contro l’opposizione.