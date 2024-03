Tassone: “L’Europa che nasceva per garantire sviluppo, dopo due guerre disastrose, sembra bloccata fra incertezze e confusioni”

AgenPress. Ogni anno in questi giorni ci si scambiano gli auguri. Mai come ora, dopo tanto tempo, la pace è minacciata. La morte segna il nostro presente: guerre con centinaia di miglia di morti, pulizie etiche, turbe di disperati alla ricerca della sopravvivenza, abbandonati al loro destino, stragi pianificate con brutalità.

Una umanità scompare sotto un carico di dolore. I gemiti delle tante mamme, gli occhi sbarrati dal terrore dei bimbi, il loro pianto non colpiscono. Nessun cedimento alla pietà. Le tragedie per molti sono sfruttate per fare profitti e per ritorni politici.

L’Europa che nasceva per garantire sviluppo dopo due guerre disastrose sembra bloccata fra incertezze e confusioni. Il retroterra di valori che ispirarono i fondatori dell’Europa De Gasperi, Adenauer e Schuman sono sviliti da spinte nazionaliste che sacrificano il progetto dell’Europa unita.

Putin riscuote simpatie anche nel nostro Paese fra partiti di governo. I valori della nascente Europa dei diritti, della famiglia e della vita sono dispersi nei rigagnoli degli egoismi e nazionalismi.

Il non riferimento alle origini giudaico cristiane dell’Europa in Costituzione fu un errore e oggi se ne avverte il peso.

La Francia che include l’aborto nella Costituzione è una assurdità. I valori non sono interpretabili. Non sarebbero valori ma solo espedienti avvilenti.

Il Partito Popolare Europeo non può prescindere dai suoi riferimenti costitutivi e non può accettare alleanze che snaturano le sue scelte per la democrazia, la libertà, la famiglia e la vita.

In Italia una maggioranza di governo persegue un disegno eversivo con il superamento della Costituzione, la legge sulla Autonomia differenziata e lo smantellamento del Parlamento.

Questo è un segnale devastante che si aggiunge ad altri. Bisogna far luce sui tanti extraprofitti di potentati, a spese del contribuente, che agiscono senza controllo e senza regole soprattutto nel campo energetico.

Bisogna, riflettere, capire e agire per una svolta perché gli auguri siano un impegno, un patto e non un rito. Auguri per tutti, per le famiglia perché ci sia pace nei cuori.

La fede nella Resurrezione illumini e rischiarì il nostro cammino.

Mario Tassone