AgenPress – Vladimir Putin ha firmato un decreto che definisce la campagna di coscrizione primaverile di routine, richiamando 150.000 cittadini per il servizio militare obbligatorio.

Tutti gli uomini in Russia sono tenuti a svolgere un servizio militare della durata di un anno, o una formazione equivalente durante l’istruzione superiore, a partire dall’età di 18 anni.

A luglio la camera bassa del parlamento russo ha votato per aumentare l’età massima alla quale gli uomini possono essere arruolati da 27 a 30 anni. La nuova legislazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Il servizio militare obbligatorio è da tempo una questione delicata in Russia, dove molti uomini fanno di tutto per evitare di ricevere i documenti di leva durante i periodi di leva biennali.