AgenPress – Il patriarca capo Kirill, deputato della ROC, ex ufficiale del Comitato sovietico per la sicurezza dello stato (KGB) e noto sostenitore convinto del presidente russo Vladimir Putin, ha intensificato la retorica del Cremlino sulla guerra della Russia in Ucraina e l’ha definita una “guerra santa” esistenziale e di civiltà. Si tratta di una svolta significativa per le autorità russe che finora hanno accuratamente evitato di inquadrare ufficialmente l’invasione russa dell’Ucraina come qualsiasi tipo di guerra, secondo l’ Institute for the Study of War con sede negli Stati Uniti .

In un nuovo documento ideologico e politico, Kirill ha definito l’“operazione militare speciale” di Putin una guerra santa (Svyashennaya Voyna) e una nuova fase nella lotta del popolo russo per la “liberazione nazionale… nella Russia sudoccidentale ”, riferendosi all’Ucraina orientale e sudorientale.

Il deputato della ROC ha affermato che il popolo russo sta difendendo la propria vita, la libertà e lo stato; la loro identità di civiltà, religiosa, nazionale e culturale; e il loro diritto di vivere entro i confini di un unico stato russo intraprendendo la guerra di conquista di Putin in Ucraina. Il deputato della ROC ha affermato che la guerra in Ucraina è una guerra santa perché la Russia difende la “Santa Russia” e il mondo dall’assalto del globalismo e dalla vittoria dell’Occidente, caduto nel satanismo.

Il patriarca ha affermato che la guerra in Ucraina si concluderà con la Russia che acquisirà l’influenza esclusiva su tutto il territorio della moderna Ucraina e con l’esclusione di qualsiasi governo ucraino che il Cremlino ritenga ostile alla Russia.

Il Cremlino ha continuato a sottolineare che la guerra in Ucraina è una “operazione militare speciale”, tuttavia, e il riconoscimento diretto del conflitto come guerra santa da parte del deputato della ROC potrebbe suscitare il sostegno dei russi che hanno trovato poco interessante la retorica relativamente contenuta del Cremlino. Il deputato della ROC non ha definito la guerra santa come un concetto puramente ortodosso e l’ha invece legata alla concezione volutamente ampia del Cremlino di chi fa parte della nazione russa e del Russkiy Mir (mondo russo).

La vittoria ucraina, tuttavia, non pone queste minacce esistenziali, poiché la lotta dell’Ucraina per ripristinare la propria integrità territoriale, restituire il proprio popolo e difendere la propria identità nazionale non viola l’identità, lo stato o l’integrità territoriale russa.

Kirill ha offerto una serie di raccomandazioni politiche a cui la Russia dovrebbe dare priorità in una nuova politica migratoria, comprese restrizioni “significative” sui lavoratori stranieri poco qualificati, garanzie di occupazione e redditi elevati per i cittadini russi, protezione dei diritti e degli interessi dei russi etnici. e di altre popolazioni indigene della Russia, il rimpatrio di massa di “compatrioti” in Russia e il trasferimento di specialisti stranieri altamente qualificati che sono fedeli alla Russia e pronti a integrarsi nella società russa.