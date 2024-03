Attentato a Mosca. Putin ne approfitta, ondata di repressione e terrore, fino alla possibilità di ripristinare la pena di morte

AgenPress – La sparatoria di massa del 22 marzo a Mosca verrà probabilmente utilizzata come giustificazione per una nuova ondata di terrore e oppressione in Russia.

Politici e propagandisti russi hanno iniziato a chiedere il ripristino della pena di morte, un meccanismo che può essere utilizzato non solo contro i terroristi ma anche contro l’opposizione pacifica.

Inoltre, una nuova ondata di xenofobia si è diffusa in tutto il paese dopo che è stato rivelato che gli autori dell’attacco erano molto probabilmente cittadini del Tagikistan, un paese dell’Asia centrale al confine con l’Afghanistan.

Milioni di migranti dell’Asia centrale, principalmente dall’Uzbekistan, dal Tagikistan e dal Kirghizistan, lavorano in Russia nel settore dell’edilizia e del commercio al dettaglio. Sono stati registrati in massa casi di attacchi e molestie da parte di cittadini comuni e autorità statali.

“L’atmosfera di terrore di stato sta aumentando in Russia”, ha detto al Kyiv Independent Sergei Sazonov, un filosofo politico di origine russa della New York University. “L'(atmosfera politica) sta diventando sempre più selvaggia.”

I funzionari russi hanno utilizzato l’attacco anche per scopi propagandistici, incolpando l’Ucraina per la sparatoria di massa nonostante non ci fossero indizi che Kiev fosse coinvolta in alcun modo.

Eppure, nonostante il potenziale picco di repressione, xenofobia e terrore, la Russia sembra ancora incapace di proteggersi da potenziali ulteriori attacchi.

Il 22 marzo, un gruppo di terroristi ha attaccato la sala concerti Crocus City Hall a Krasnogorsk, un sobborgo di Mosca, sparando alle persone e dando fuoco alla sala. Almeno 143 persone sono state uccise, rendendolo l’attacco terroristico più mortale avvenuto in Russia dal 2004.

Se l’attacco fornisce una giustificazione per un giro di vite nei confronti dell’opposizione, non sarà la prima volta che il terrorismo viene utilizzato come giustificazione per l’autoritarismo.

Putin è stato eletto in seguito agli attentati agli appartamenti di Mosca del 1999. Ha utilizzato la guerra in Cecenia e i presunti attacchi terroristici dei ribelli ceceni come scusa per accumulare più potere e costruire un regime sempre più autoritario.

La crisi degli ostaggi nella scuola di Beslan nel 2004 nell’Ossezia del Nord, che provocò almeno 334 morti, fu usata come pretesto per abolire le elezioni governative in Russia.

Anche se il Cremlino non ha bisogno di attacchi terroristici come scusa per un giro di vite, l’atmosfera politica nel paese sta peggiorando ulteriormente, ha aggiunto Sazonov, spiegando che uno dei sintomi di questa brutalità è il modo in cui i servizi di sicurezza russi torturano pubblicamente i sospetti terroristi, tagliando l’orecchio a un sospettato.

“I poliziotti russi hanno sempre torturato le persone, ma non lo hanno mai reso pubblico con orgoglio in questo modo. Le forze dell’ordine non subiranno alcuna punizione per cose del genere, comprese le azioni contro l’opposizione”.

L’analista politico russo Georgy Satarov ha dichiarato che dopo l’attacco terroristico è possibile una nuova repressione contro l’opposizione e la società civile.

Ha detto che il Cremlino stava stringendo le viti a causa della sua paura paranoica che qualcosa potesse sfuggire al controllo.

Il sintomo principale dell’impennata del terrore è che politici e propagandisti russi hanno chiesto il ripristino della pena capitale per i terroristi dopo l’attacco.

La Russia ha imposto una moratoria sulla pena capitale nel 1996 dopo aver aderito al Consiglio d’Europa, che impone ai suoi membri di abolire la pena di morte.

Si ipotizza anche che la Russia possa utilizzare l’attacco terroristico come giustificazione per intensificare la sua aggressione contro l’Ucraina e lanciare una mobilitazione di coscritti per la guerra. Putin si è affrettato ad incolpare l’Ucraina per l’attacco al municipio di Crocus.

Il 23 marzo egli ha affermato che i terroristi avevano tentato di fuggire in Ucraina, che avrebbe preparato loro una “finestra”.

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente, ha dichiarato il 22 marzo che “se dietro a tutto questo ci sono i terroristi del regime di Kiev… dovrebbero essere tutti trovati ed eliminati senza pietà come terroristi… compresi i funzionari statali. “

L’attenzione del Cremlino sulla guerra totale contro l’Ucraina potrebbe spiegare il fallimento dei servizi di sicurezza russi nel combattere lo Stato islamico, che ha affermato di aver commesso l’attacco e ha promesso ulteriori azioni contro la Russia.

Putin, salito al potere durante la seconda guerra cecena (1999-2000), ha utilizzato la guerra al terrorismo come principale giustificazione per il suo governo e per conferire immensi poteri ai servizi di sicurezza.

Ma i servizi di sicurezza russi hanno subito un grave fiasco. Non la prima volta.

Gli Stati Uniti avevano avvertito la Russia all’inizio di marzo di un potenziale attacco terroristico da parte dello Stato Islamico-Khorasan (ISIS-K), il ramo afghano del gruppo terroristico Stato Islamico.

Nonostante l’avvertimento, le autorità russe non sono riuscite a impedire l’attacco. Anche la gestione dell’attacco stesso da parte delle forze dell’ordine è stata criticata.

I servizi di sicurezza non sono riusciti a impedire ai terroristi di fuggire dalla sala da concerto e li hanno arrestati solo a centinaia di chilometri da Mosca.

Gli analisti affermano che il fallimento dei servizi segreti e delle forze dell’ordine russi è in parte dovuto alla loro attenzione alla lotta contro l’Ucraina e l’opposizione pacifica in Russia piuttosto che contro gli islamisti.