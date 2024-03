Attentato a Mosca. La Russia chiede all’Ucraina l’estradizione di Vasyl Maliuk, capo della sicurezza e di altre persone per “terrorismo”

La SBU ha immediatamente respinto la richiesta russa come “inutile” e ha affermato che il ministero degli Esteri russo aveva “dimenticato” che Vladimir Putin era oggetto di un mandato di arresto internazionale.

Una dichiarazione del ministero degli Esteri russo ha elencato gli incidenti violenti avvenuti in Russia dopo l’invasione totale dell’Ucraina nel febbraio 2022, inclusi gli attentati che hanno ucciso la figlia di un importante nazionalista e un blogger di guerra, e un incidente in cui uno scrittore è rimasto gravemente ferito.

Il ministero ha affermato che le indagini su questi incidenti hanno dimostrato che “le tracce di questi crimini portano in Ucraina”.

“La Russia ha rivolto alle autorità ucraine le sue richieste… per l’arresto immediato e l’estradizione di tutti coloro che sono collegati agli atti terroristici in questione”, si legge nella nota.

Nella dichiarazione da consegnare figura anche il capo dell’SBU, Vasyl Maliuk, il quale ha riconosciuto che dietro gli attacchi al ponte che collega la Crimea alla terraferma russa c’è il suo servizio . La Russia ha preso il controllo della Crimea nel 2014 e il ponte è stato costruito dopo l’annessione della regione.

“La parte russa chiede che il regime di Kiev cessi immediatamente ogni sostegno all’attività terroristica, estradisca i colpevoli e risarcisca le vittime per i danni”, si legge nella nota del ministero.

“La violazione da parte dell’Ucraina dei suoi obblighi ai sensi delle convenzioni antiterrorismo comporterà che sarà chiamata a rispondere in termini legali internazionali.”

La SBU ha affermato che le richieste russe “suonano particolarmente ciniche se provenienti dallo stesso stato terrorista… Qualsiasi parola da parte del ministero degli Esteri russo è inutile”.

Si riferiva al mandato d’arresto contro Putin emesso dalla Corte penale internazionale in relazione al trasferimento di bambini ucraini in Russia e diceva: “Il tribunale dell’Aja lo sta aspettando”.

La dichiarazione russa si riferisce alla strage in una sala da concerto fuori Mosca in cui sono morte 144 persone, ma solo in senso indiretto.

Lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell’attacco, e funzionari statunitensi hanno affermato di avere informazioni di intelligence che dimostrano che è stato effettuato dalla filiale afghana della rete, la provincia di Khorasan dello Stato Islamico, o Isis-K.

Gli investigatori russi hanno affermato la scorsa settimana di aver trovato prove che gli uomini armati della sala da concerto erano collegati ai “nazionalisti ucraini”. Kiev nega qualsiasi collegamento con l’attacco.

Alexander Bastrykin, capo del comitato investigativo russo, il più importante organo investigativo penale del paese, ha detto domenica che si sta lavorando per determinare chi c’è dietro l’attacco.