Vasto. Dopo la tolleranza zero contro le feci canine, dal 2 aprile proprietari obbligati a pulire anche la pipì

AgenPress – La città di Vasto approva le regole per portare a spasso i nostri amici a 4 zampe. Già a gennaio il sindaco Francesco Menna, aveva espresso “tolleranza zero rispetto all’abbandono delle deiezioni canine per le strade cittadine. La presenza di escrementi di animali su strade e marciapiedi dimostra chiaramente il mancato rispetto delle più semplici regole di senso civico. E ’obbligatorio munirsi di sacchetto per le deiezioni e provvedere all’immediata rimozione utilizzando gli appositi raccoglitori collocati in diverse zone della città. Invito i cittadini a inviarmi foto, video e segnalazioni di responsabili di abbondono di deiezioni canine”.

Dal prossimo 2 aprile scatterà l’obbligo, per i proprietari dei cani, di pulire anche la pipì dei loro amici a 4 zampe. Il Comune ha reso noto che, a seguito di numerose segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini sui disagi provocati dalle deiezioni dei cani, anche liquide, a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, il 2 aprile sarà emessa un’ordinanza sindacale che obbliga i proprietari o conduttori di cane a provvedere alla diluizione e ripulitura, con acqua e opportuni detergenti disinfettanti, delle deiezioni liquide.

Il Comune sottolinea, nell’occasione, che il deturpamento e l’imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche a livello penale e che non è consentito assolutamente agli animali di affezione di urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine ed elementi di arredo urbano.