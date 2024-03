Siena. L’Università per stranieri sospende la didattica il 10 aprile per il Ramadan: “Solidarietà al popolo palestinese”

AgenPress – L’Università per stranieri di Siena sospende la didattica il 10 aprile, “in segno di condivisione” per la festa di fine Ramadan. Tra i motivi, così nell’atto del rettore Tommaso Montanari, dare un “visibile segno di solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza, in grandissima parte musulmana, sottoposta a un incessante, inaudito, massacro”. La decisione, spiega poi Montanari, si accompagna all'”intenzione di sospendere” la didattica anche “venerdì 11 ottobre, Kippur, a un anno dalla strage del 7 ottobre. La nostra missione statutaria è costruire il multiculturalismo, e contribuire alla pacifica convivenza tra i popoli”.

Nel decreto del rettore si richiama lo statuto dell’Ateneo, dove “si enuncia” tra l’altro che l’Università promuove e favorisce “i processi di incontro, dialogo, mediazione fra persone con lingue e culture diverse, nell’intento di favorire la civile e pacifica convivenza che nasce dal reciproco riconoscimento e dal vicendevole rispetto” e che pertanto l’Ateneo è impegnato “nella diffusione del plurilinguismo e del multiculturalismo in sintonia con le linee dettate dalle Istituzioni europee e dall’Onu”.