Shani Louk uccisa da Hamas. Il padre difende la foto premiata del suo corpo. “Simbolo” degli ultimi 50 anni

AgenPress – Il padre di Shani Luok, uccisa durante gli attacchi di Hamas contro Israele il 7 ottobre ha difeso la decisione di consegnare un prestigioso premio giornalistico a un freelance che ha fotografato il suo cadavere.

Il freelance dell’Associated Press Ali Mahmud ha vinto il Team Picture Story of the Year del Reynolds Journalism Institute per l’immagine, che mostrava il corpo senza vita di Shani Louk disteso nel retro di un camioncino e circondato da militanti di Hamas.

Louk stava partecipando a una festa all’aperto del “Festival per la pace” vicino al Kibbutz Urim quando i combattenti di Hamas hanno preso di mira l’area in un attacco terroristico.

La decisione di assegnare il premio alla foto di Mahmud ha ricevuto una forte reazione sui social media e da parte di alcuni commentatori ebrei.

Il profilo ufficiale X, ex Twitter, dello Stato di Israele sembra aver reagito alla notizia del premio condividendo diverse immagini di Louk vivo e sorridente, scrivendo: “Questo è il modo in cui vogliamo che Shani Louk venga ricordato”.

Anche la scrittrice israeliana Hen Mazzig si è rivolta a X per criticare la decisione, dicendo che l’immagine “disumanizza” Louk.

“Il più grande concorso di fotogiornalismo al mondo ha deciso di calpestare i desideri della famiglia e di assegnare un premio prestigioso alla foto del corpo mutilato di Shani”, ha scritto.

“Le foto che mostrano violenza e morte possono essere degne di nota o importanti quando umanizzano i morti o galvanizzano il pubblico. La foto ‘vincitrice’ non fa nessuna delle due cose; disumanizza ulteriormente Shani, ritraumatizza la sua famiglia e legittima le azioni di Hamas con il pretesto della neutralità giornalistica,”

Ma il padre di Louk, Nissim Louk, ha detto al quotidiano israeliano Ynet di essere contento che la foto abbia vinto il premio.

“È positivo che la foto abbia vinto il premio. È una delle foto più importanti degli ultimi 50 anni. Queste sono alcune delle foto che plasmano la memoria umana”.

Nissim ha aggiunto che l’immagine di sua figlia e quelle di Noa Argamani presa in ostaggio dai militanti di Hamas su una motocicletta sono immagini che “simboleggiano quest’epoca”.

“Penso che sia una buona cosa usarlo per informare il futuro. Se comincio a piangere, cosa ne verrà fuori? Questa è storia. Tra 100 anni, guarderanno e sapranno cosa è successo qui”, ha aggiunto. “Viaggio per il mondo e tutti sanno chi è Shani.”

Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre hanno ucciso circa 1.200 persone e ne hanno viste altre 240 rapite e prese in ostaggio a Gaza.