Russia. La repressione di Putin. Gestori di un club LGBT russo aggiunti alla lista dei “terroristi ed estremisti”

AgenPress – Il manager e il direttore artistico del Pose, un club gay nella città russa di Orenburg, negli Urali, sono stati aggiunti alla lista dei “terroristi ed estremisti” compilata dal servizio di monitoraggio finanziario russo.

Diana Kamilyanova e Alexander Klimov sono accusati di “organizzare attività per un’organizzazione estremista“, siano i primi membri della comunità LGBT russa perseguiti da quando il “movimento LGBT internazionale” è stato considerato “estremista” dalla Corte Suprema del paese lo scorso anno. . Entrambi sono stati trattenuti in custodia il 20 marzo per due mesi.

Secondo quanto riferito, Kamilyanova e Klimov sono stati aggiunti alla lista dei “terroristi ed estremisti” il 28 marzo, insieme a quattro sospettati dell’attacco terroristico alla sala da concerto di Mosca, ha scritto venerdì un canale Telegram che monitora le modifiche alla lista .

Prima del loro arresto, la polizia ha fatto irruzione più volte nel club, sequestrando “borse con abiti femminili e parrucche”. I raid sono stati motivati ​​dalle accuse di “estremismo LGBT” avanzate da attivisti locali di estrema destra.

La repressione dei gruppi LGBT in Russia ha lasciato le persone queer in Russia in una posizione sempre più pericolosa, con persone arrestate per aver condiviso simboli LGBT e luoghi queer saccheggiati e costretti a chiudere.