Paesi Bassi. Rilasciate le quattro persone prese in ostaggio da un uomo in un bar

AgenPress. Un uomo ha tenuto per alcune ore quattro ostaggi in un bar dei Paesi Bassi e li ha minacciati con i coltelli. L’autore del reato si è arreso ed è stato arrestato. I video hanno mostrato l’uomo mascherato che lasciava l’edificio con le mani alzate e veniva portato via.

I retroscena del reato non sono ancora chiari. Secondo la Procura olandese, il sequestratore aveva con sé uno zaino. Ma all’interno non c’erano esplosivi. L’uomo aveva precedenti penali.

Il procuratore capo ha spiegato che non esiste alcun rapporto diretto tra i sequestrati e il sequestratore.