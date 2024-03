Il Cairo. Domani negoziati su tregua a Gaza. Famiglie ostaggi contro Netanyahu: sei ostacolo all’accordo

AgenPress – I negoziati indiretti tra Hamas e Israele per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi riprenderanno domani al Cairo. Lo ha riferito la tv egiziana Al Qahera News TV, che cita fonti della sicurezza, ripresa da media internazionali e in Israele da Haaretz. Il premier Benyamin Netanyahu nei giorni scorsi aveva annunciato l’invio di delegazioni nella capitale egiziana e a Doha in Qatar.

Diversi parenti di ostaggi tenuti da terroristi nella Striscia di Gaza hanno chiesto sabato le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu per la sua gestione dei negoziati per la liberazione dei loro cari, accusando il premier di impedire deliberatamente che un accordo venga concluso per le sue esigenze politiche.

Le famiglie di circa 15-20 ostaggi rapiti nella Striscia di Gaza durante il devastante attacco del gruppo terroristico Hamas del 7 ottobre hanno dichiarato che avrebbero modificato la loro tattica mirando al rilascio degli ostaggi per spingere per la rimozione di Netanyahu.

Tra coloro che hanno partecipato ad una conferenza stampa improvvisata davanti al Ministero della Difesa a Tel Aviv c’erano Ayala Metzger, il cui suocero Yoram Metzger è tenuto prigioniero, ed Einav Zangauker, madre di Matan Zangauker , anche lui detenuto a Gaza.

“Ci siamo resi conto che siete voi l’ostacolo all’accordo”, ha detto Zangauker “State silurando l’accordo. Tu ti trovi tra noi e il riportare a casa i nostri cari”.

I media locali hanno ripetutamente riferito che Netanyahu sta assumendo una posizione più dura nei confronti dei negoziati rispetto ad altri membri del suo gabinetto e della squadra negoziale. Non è chiaro se ci sia un accordo sul tavolo che il primo ministro sta bloccando. I parenti hanno accusato Netanyahu di aver rifiutato l’offerta e di aver inasprito la posizione israeliana nei negoziati con Hamas. Hanno lasciato intendere che lo stesse facendo per evitare di inimicarsi i membri intransigenti del suo governo.

“Ci siamo resi conto che se non agiamo immediatamente per rimuoverti dal volante, non vedremo i nostri cari tornare a casa vivi e veloci, e non vedremo i nostri morti restituiti per la sepoltura. Israele, e quindi non sarà possibile per lo Stato d’Israele riprendersi dal grande disastro. Quindi oggi siamo costretti ad iniziare una nuova fase della nostra lotta”, ha dichiarato.

“D’ora in poi – ha promesso – lavoreremo per sostituirti immediatamente. Abbiamo concluso che questo è il modo più veloce per raggiungere un accordo… Dimostreremo e chiederemo la tua cacciata. Ti perseguiteremo pubblicamente”.

Il 7 ottobre Hamas ha condotto un massiccio attacco transfrontaliero contro Israele che ha ucciso circa 1.200 persone, per lo più civili, in orribili atrocità. Le migliaia di terroristi che hanno sfondato il confine hanno anche rapito a Gaza 253 persone di tutte le età.

Israele ha risposto con una campagna militare per distruggere Hamas e liberare gli ostaggi, di cui 130 rimangono prigionieri.

A novembre, 105 ostaggi, per lo più donne e bambini, sono stati rilasciati durante una settimana di pausa negoziata nei combattimenti. Alcuni altri sono stati restituiti in altre circostanze, compresi i corpi recuperati da Gaza.

Gli attuali negoziati si sono concentrati su un formato in cui gli ostaggi sarebbero rilasciati in cambio di una tregua di una settimana e della liberazione da parte di Israele dei prigionieri di sicurezza palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, oltre al miglioramento dei flussi di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.