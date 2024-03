Gaza. Oms: 9.000 pazienti devono essere urgentemente evacuati. Solo 10 ospedali funzionanti al minimo. Cessate il fuoco!

AgenPress – “Con solo 10 ospedali minimamente funzionanti in tutta #Gaza , migliaia di pazienti continuano a essere privati ​​dell’assistenza sanitaria. Circa 9.000 pazienti necessitano urgentemente di essere evacuati all’estero per ricevere servizi sanitari salvavita, tra cui cure per il cancro, lesioni da bombardamenti, dialisi renale e altre patologie croniche. Finora, attraverso Rafah sono stati trasferiti all’estero oltre 3.400 pazienti, tra cui 2.198 feriti e 1.215 malati. Ma molti altri devono essere evacuati. Esortiamo Israele ad accelerare le approvazioni per le evacuazioni, in modo che i pazienti critici possano essere curati. Ogni momento conta”. Lo ha chiesto sabato il capo dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrivendo su X .

Tre missioni precedenti sono state negate. L’ospedale resta sotto assedio dal 18 marzo. Secondo quanto riferito, 100 pazienti e 50 operatori sanitari si trovano ancora all’interno della struttura non funzionante, circondata da ostilità. Siamo estremamente preoccupati per le loro condizioni e la loro sicurezza. I ripetuti dinieghi non solo ci hanno impedito di raggiungere i pazienti, ma hanno anche interrotto altre operazioni cruciali per salvare vite umane, dirottando risorse limitate. Esortiamo Israele a facilitare un corridoio umanitario sicuro e un migliore sistema di deconflitto per l’OMS e i partner per sostenere i trasferimenti dei pazienti. Il diritto internazionale umanitario è chiaro: la salute non deve essere militarizzata o attaccata. Cessate il fuoco!