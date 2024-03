Usa.Nel Sud e nel Centro della Striscia di Gaza la popolazione sta per affrontare la carestia

AgenPress – La carestia è molto probabilmente presente in alcune parti della Striscia di Gaza settentrionale, ha detto un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano, aggiungendo che un ostacolo alla fornitura di maggiori aiuti ai palestinesi è stata la scarsità di camion nell’enclave sotto Assedio israeliano .

Le Nazioni Unite hanno messo in guardia contro una carestia imminente e hanno lamentato gli ostacoli per far arrivare gli aiuti e distribuirli in tutta Gaza. Anche gli Stati Uniti dicono che la carestia è imminente.

“Mentre possiamo dire con sicurezza che la carestia è un rischio significativo nel sud e nel centro ma non è presente, nel nord è un rischio e molto probabilmente è presente almeno in alcune aree”, ha detto il funzionario in condizione di anonimato. L’autorità globale per la sicurezza alimentare, sostenuta dalle Nazioni Unite, ha avvertito all’inizio di questo mese che la carestia potrebbe verificarsi entro maggio nel nord di Gaza e potrebbe diffondersi nell’enclave di 2,3 milioni di persone entro luglio.

Mercoledì il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha descritto “enormi sfide” nella distribuzione degli aiuti, tra cui “la mancanza di sicurezza, la mancanza di cooperazione con le autorità israeliane, la mancanza di un numero insufficiente di camion, di carburante insufficiente”. I funzionari israeliani affermano di aver aumentato l’accesso agli aiuti a Gaza, di non essere responsabili dei ritardi e che la consegna degli aiuti all’interno di Gaza è responsabilità delle Nazioni Unite e delle agenzie umanitarie. Israele ha anche accusato Hamas di aver rubato gli aiuti.

Il funzionario del Dipartimento di Stato ha affermato che uno dei maggiori problemi che limitano la distribuzione degli aiuti è la scarsità di camion all’interno di Gaza e che Washington lavorerà per aiutare ad acquisire o aiutare l’ONU ad acquisire ulteriori camion. “Sono quasi al limite in questo momento. Non ci sono altri camion a Gaza da caricare con cibo da Kerem Shalom o Rafah o dal Gate 96”, ha detto il funzionario, riferendosi ai vari valichi di frontiera nell’enclave.