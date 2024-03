Russia. E’ un anno che il corrispondente del WSJ Evan Gershkovich è in un carcere duro. Biden, lavoro per il rilascio

“Voglio dire che non sto perdendo la speranza. Leggo. Mi alleno. E sto cercando di scrivere. Forse, finalmente, scriverò qualcosa di buono”.

Il presidente Usa Joe Biden ha detto che “sta lavorando ogni giorno” per il suo rilascio. “Continueremo a denunciare e a imporre costi per i terribili tentativi della Russia di usare gli americani come merce di scambio”, ha detto. E ha citato anche il caso di Paul Whelan, un cittadino statunitense detenuto in Russia dal 2018.

“Continueremo a combattere”, hanno detto i familiari del giornalista. Non avremmo mai immaginato che una situazione del genere potesse accadere a nostro figlio e nostro fratello, tanto meno che trascorresse un anno intero nell’incertezza”, hanno scritto i genitori Mikhail ed Ella e la sorella Danielle in una lettera ai lettori del Wall Street Journal, dove lavora il reporter. “Ma nonostante questa lunga battaglia, rimaniamo forti”, assicurano. Per loro è stato un anno “inimmaginabile”.

“E’ come se avessimo trattenuto il respiro. Abbiamo vissuto con un dolore costante nei nostri cuori pensando a Evan in ogni momento della giornata”, hanno raccontato. “Attraverso tutte le sfide di questo periodo tumultuoso, abbiamo visto Evan affrontare questa incertezza, bloccato in questa piccola cella, con poche notizie dal mondo, senza la sua libertà”.