Ritrovate a Napoli le due studentesse di 12 e 13 anni scomparse da due giorni nel Ravennate. Erano in B&B

AgenPress – Sono state ritrovate a Napoli dai carabinieri le due ragazzine scomparse nel Ravennate.

I carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno e quelli del Nucleo Investigativo di Napoli, in stretto coordinamento con personale del Nucleo Investigativo di Ravenna, hanno rintracciato la 12enne Michelle Carlucci e l’amica 13enne Sofia Rivera Alvares, entrambe della provincia di Ravenna, allontanatesi la mattina del 27 marzo scorso, prima di entrare a scuola, senza dare notizie ai propri genitori.

Mercoledì mattina entrambe le ragazzine sono state accompagnate dai genitori a scuola, ma nessuna delle due è entrata in classe. Le famiglie si sono quindi rivolte ai carabinieri presentando la denuncia di scomparsa. Si ipotizza un allontanamento volontario: sembra infatti che le due ragazzine si siano messe in viaggio verso la provincia di Napoli per raggiungere un’amica conosciuta online. Al momento i militari della zona non le hanno però ancora rintracciate.

Dopo l’intercettazione dei cellulari delle due ragazze in Campania, però, i telefoni sono risultati entrambi spenti o non raggiungibili. Le famiglie hanno lanciato un appello perché chiunque abbia informazioni possa mettersi in contatto con i genitori di Michelle e di Sofia.

Le ragazzine sono state trovate in un B&B di corso Arnaldo Lucci, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di Piazza Garibaldi. Le due ragazzine sono in ottimo stato di salute, fanno sapere i carabinieri, e verranno riaffidate ai genitori che sono in arrivo nella stazione carabinieri di San Pietro a Patierno.