Milano. Ritrovato nella stazione centrale Edoardo Galli: scomparso dal 21 marzo. Il padre: “settimana terribile”

AgenPress – E’ stato trovato questa mattina in stazione Centrale a Milano Edoardo Galli il sedicenne scomparso lo scorso 21 marzo da Colico (Lecco) il ragazzo stava facendo il biglietto per rientrare a casa. Lo ha riconosciuto una coppia di viaggiatori, che, immediatamente, ha avvisato personale dipendente di Fs Security che, a sua volta, ha richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria. Ne dà notizia la Polizia.

Il giovane è stato riconosciuto da una coppia di viaggiatori alla stazione di Milano poco prima delle otto di oggi, venerdì 29 marzo. I due hanno subito avvisato il personale dipendente di Fs Security che, a sua volta, ha richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria.

Edoardo Galli era stato ripreso dalle telecamere della stazione della capitale lombarda anche il giorno del suo allontanamento, avvenuto il 21 marzo.

I genitori si erano rivolti alla trasmissione Chi l’ha visto? per essere aiutati a rintracciare il ragazzo.

Il sedicenne era già stato ripreso nei giorni scorsi dalle telecamere di sorveglianza della Stazione Centrale. Aveva preso un treno per Milano il giorno stesso della scomparsa e, una volta sceso dal convoglio, era stato filmato mentre mangiava un gelato camminando davanti ai negozi con accanto una persona.

Prima del ritrovamento, gli inquirenti avevano scavato tra le amicizie, i contatti social e le conoscenze di Edoardo Galli a ogni livello. Se inizialmente le ricerche si erano concentrate soprattutto in montagna in Alta Valsassina, dove si temeva si fosse avventurato il ragazzo visto che da casa manca un sacco a pelo, successivamente le indagini si sono concentrate a Milano, ripartendo proprio dalla Stazione Centrale. Il 21 marzo Edoardo invece di recarsi al liceo, sempre frequentato con profitto, si era diretto in treno verso Milano. In stazione Edoardo era stato visto camminare tranquillamente.

“Ringrazio le forze dell’ordine e tutte le persone che ci hanno aiutato in questa settimana terribile”, ha detto il padre Alessandro.

“La cosa più bella è che è tornato. L’importante è che sia qui in questo momento. Io ho finito le lacrime. Vogliamo ringraziare le forze dell’ordine – ha detto l’uomo visibilmente commosso, con accanto la moglie dopo aver incontrato il figlio – Anche lui era emozionato nel rivederci. Molto”. Su dove abbia trascorso gli ultimi 8 giorni “è la cosa che ci interessa meno. Ora siamo felicissimi, Edoardo sta benissimo e aveva già in mano il biglietto per Colico”. Di una “emozione enorme” ha parlato la madre, “anche lui era emozionato. Ringraziamo tutti voi, anche i ragazzi della scuola. Gli vogliono tutti bene. Il grazie va a tutti gli amici, alla scuola, al comune, a tutti quelli che ci hanno aiutato in questa settimana, compresi voi – ha detto ai giornalisti -. Adesso vi chiediamo in questi giorni di lasciarci un po’ tranquilli”.