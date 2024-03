Usa. Trump ottiene una riduzione della cauzione, da 454 mln di dollari a 175. Evitato il sequestro dei beni

AgenPress – Donald Trump ottiene una parziale ma sostanziale vittoria in appello sulla cauzione da 464 milioni da versare per la truffa degli asset gonfiati: i giudici di seconda istanza hanno stabilito che dovrà depositare entro 10 giorni 175 milioni di dollari, anziché 464, dqa pagare entro 10 giorni, Una vittoria dell’ex presidente degli Stati Uniti che blocca le autorità dello stato di New York dal procedere al sequestro dei suoi beni.

La decisione di una corte d’appello statale di medio livello allevia la grave crisi di liquidità per Trump, che ha affermato che sarebbe costretto a vendere beni a “prezzi di svendita” per depositare cauzioni nel caso.

Se Trump emetterà una cauzione entro la nuova scadenza, le autorità statali non potranno iniziare a sequestrare i suoi beni. La sentenza ritarda l’esecuzione di una sentenza in un caso in cui è stato stabilito che egli aveva sovrastimato la sua ricchezza per ingannare investitori e finanziatori, sebbene non indichi come la corte d’appello potrebbe in definitiva pronunciarsi o affrontare il merito del caso. I giudici potrebbero impiegare fino a un anno o più per prendere una decisione in merito.

“Rispetto molto la decisione della divisione d’appello e verserò i 175 milioni di dollari in contanti o in obbligazioni o titoli o qualunque cosa sia necessaria, molto rapidamente”, ha detto Trump ai giornalisti in un tribunale di New York dove è comparso in un processo penale separato. L’ufficio del procuratore generale di New York Letitia James, che si sta occupando della causa civile, ha affermato che Trump “sta ancora affrontando la responsabilità per la sua sconcertante frode”.

L’ex presidente repubblicano sta combattendo accuse penali e sentenze civili multimilionarie mentre cerca di spodestare il presidente democratico Joe Biden nelle elezioni americane del 5 novembre . Le manovre legali di Trump hanno ritardato tre di questi processi penali, anche se un giudice di New York ha stabilito lunedì che il quarto caso, che riguarda il silenzio pagato a una porno star, inizierà il 15 aprile. Prima che la pausa fosse concessa, Trump ha dovuto affrontare una scadenza lunedì per presentare la sentenza da 454 milioni di dollari, cosa che ha affermato di non essere in grado di fare. A quel punto, James avrebbe potuto chiedere a un tribunale di iniziare a sequestrare i suoi beni, comprese proprietà immobiliari di pregio come 40 Wall Street a Manhattan.