Incontro bilaterale tra il Ministro Schillaci e il Vice Primo Ministro del Montenegro Pavićević

AgenPress. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ricevuto questa mattina una delegazione del Montenegro, guidata dal Vice Primo Ministro per le questioni del lavoro, dell’educazione, della sanità e della sicurezza sociale del Montenegro, Dott. Srđan Pavićević.

Durante l’incontro si è discusso del rafforzamento della collaborazione tra i due Paesi in ambito sanitario, in particolare per supportare il Montenegro nel processo di digitalizzazione della sanità e della telemedicina, nell’organizzazione del sistema trapiantologico e nella medicina d’avanguardia secondo gli standard europei.

Nel corso della riunione è stato rinnovato il sostegno alla formazione dei medici montenegrini, anche attraverso visite di medici italiani in Montenegro.

Si è, infine, concordato di dare piena applicazione al Memorandum d’Intesa sulla collaborazione bilaterale nel campo della salute e delle scienze mediche del 2014, anche alla luce dei contatti che il Vice Ministro Pavićević avrà nei prossimi giorni con alcuni importanti centri clinici italiani.

