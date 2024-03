Giappone. Premier Fumio Kishida chiede di incontrare il leader coreano Kim Jong Un “il prima possibile”

AgenPress – La Corea del Nord ha detto lche il primo ministro giapponese Fumio Kishida si è offerto di incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un “il prima possibile”, ma ha sottolineato che le prospettive per il primo vertice del loro paese in circa 20 anni dipenderanno da Tokyo tollera il suo programma di armi e ignora i passati rapimenti di cittadini giapponesi.

In una sessione parlamentare, Kishida ha affermato che un incontro con Kim è “cruciale” per risolvere la questione dei rapimenti, un importante punto critico nei legami bilaterali, e che il suo governo ha utilizzato vari canali per tenere il vertice.

La sorella di Kim e alto funzionario, Kim Yo Jong, ha dichiarato in una dichiarazione che Kishida ha recentemente utilizzato un canale non specificato per trasmettere la sua posizione secondo cui vuole incontrare Kim Jong Un di persona “il più presto possibile”.

Ha detto che non ci sarà alcuna svolta nelle relazioni tra Corea del Nord e Giappone finché il governo di Kishida sarà assorbito dalla questione dei rapimenti e interferirà nell'”esercizio del nostro diritto sovrano” da parte del Nord, riferendosi apparentemente alle attività di test sulle armi del Nord.

“La storia delle relazioni RPDC-Giappone insegna che è impossibile migliorare le relazioni bilaterali piene di sfiducia e incomprensioni, solo con l’idea di organizzare un incontro al vertice”, ha detto Kim Yo Jong, usando l’abbreviazione di Il nome ufficiale del Nord è Repubblica Democratica Popolare di Corea.

“Se il Giappone vuole veramente migliorare le relazioni bilaterali e contribuire a garantire la pace e la stabilità regionale come vicino stretto della RPDC, è necessario che prenda una decisione politica per un’opzione strategica conforme ai suoi interessi generali”, ha affermato.

A febbraio, Kim Yo Jong ha rilasciato una dichiarazione simile sui legami bilaterali, affermando che la Corea del Nord era disposta a migliorare le relazioni con il Giappone e persino a invitare Kishida a Pyongyang. Ma ha detto che ciò sarebbe possibile solo se Tokyo smettesse di contestare il diritto legittimo della Corea del Nord all’autodifesa e la questione dei rapimenti.

Alcuni esperti affermano che la Corea del Nord sta cercando di migliorare i legami con il Giappone come un modo per indebolire la partnership trilaterale sulla sicurezza Tokyo-Seoul-Washington, mentre Kishida vuole anche sfruttare i possibili progressi nella questione dei rapimenti per aumentare il suo calo di gradimento in patria.

L’avanzata degli arsenali nucleari e missilistici della Corea del Nord rappresenta una grave minaccia alla sicurezza del Giappone, della Corea del Sud e degli Stati Uniti. I tre paesi hanno ampliato le loro esercitazioni di addestramento trilaterali in risposta alla provocatoria serie di test sulle armi del Nord dal 2022. Il Giappone e la Corea del Sud sono due dei principali alleati dell’America nella regione e insieme ospitano circa 80.000 soldati statunitensi nei loro territori.

La Corea del Nord e il Giappone non hanno legami diplomatici e le loro relazioni sono state oscurate dal programma nucleare della Corea del Nord, dalla questione dei rapimenti e dalla colonizzazione della penisola coreana da parte del Giappone nel 1910-45. Le malefatte coloniali del Giappone sono fonte di continui conflitti storici anche tra Tokyo e Seul.

Dopo anni di smentite, la Corea del Nord ha riconosciuto, in un vertice senza precedenti del 2002 tra Kim Jong Il, il defunto padre di Kim Jong Un, e l’allora primo ministro giapponese Junichiro Koizumi, che i suoi agenti avevano rapito 13 giapponesi, principalmente per addestrare spie in lingua giapponese e cultura. Ha permesso a cinque di loro di tornare in Giappone quell’anno, ma ha detto che gli altri erano morti. Il Giappone ritiene che almeno alcuni di loro potrebbero essere ancora vivi e che altre centinaia potrebbero essere state rapite.

Nel 2004, Koizumi fece una seconda visita in Corea del Nord e incontrò nuovamente Kim Jong Il. Quello è stato l’ultimo vertice tra i leader dei due paesi.

Martedì a Pyongyang era stato programmato che Corea del Nord e Giappone giocassero una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo, ma la FIFA, l’organo di governo del calcio, ha dichiarato sabato che ha annullato la partita. La Corea del Nord ha recentemente dichiarato di non poter ospitare il Giappone e ha richiesto una sede neutrale “a causa di circostanze inevitabili”, secondo la Confederazione asiatica di calcio.

Si teme che la Corea del Nord possa aumentare ulteriormente la pressione sui suoi rivali e intensificare le attività di test sulle armi in quello che è un anno elettorale sia negli Stati Uniti che in Corea del Sud. Quest’anno Kim Jong Un ha supervisionato una serie di test missilistici e altre esercitazioni militari.

Lunedì scorso, i media statali della Corea del Nord hanno riferito che Kim Jong Un ha supervisionato un’esercitazione con carri armati e ha incoraggiato le sue forze corazzate ad affinare i preparativi di guerra di fronte alle crescenti tensioni con la Corea del Sud.

Mentre la maggior parte degli analisti dubita che Kim si stia davvero preparando alla guerra, i funzionari sudcoreani hanno sollevato la possibilità di provocazioni minori nelle regioni di confine, incluso il conteso confine marittimo occidentale tra le Coree che è stato luogo di sanguinose scaramucce negli anni passati.