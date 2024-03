Frode civile. Donald Trump deve pagare 464mln di dollari. Il Procuratore potrebbe sequestrare i suoi beni

AgenPress – Se Donald Trump e i suoi figli adulti non fossero in grado di pagare o garantire una cauzione per la sentenza da 464 milioni di dollari nel suo caso di frode civile – che i loro avvocati hanno definito “impossibilità pratica” – il procuratore generale di New York Letitia James potrebbe avviare il processo di sequestro i beni preziosi dell’ex presidente.

“Se non ha fondi per saldare la sentenza, allora cercheremo meccanismi di esecuzione della sentenza in tribunale e chiederemo al giudice di sequestrare i suoi beni”, ha detto James riguardo al processo, che potrebbe avviare lunedì.

Questa remota possibilità fa seguito ad un’indagine durata anni condotta dall’AG sulle finanze dell’ex presidente e conclusasi lo scorso anno con un processo durato 11 settimane. A febbraio, il giudice Arthur Engoron ha scoperto che Trump e i suoi figli avevano commesso un decennio di frode gonfiando i loro beni per ottenere affari migliori. Trump e i suoi figli hanno negato ogni addebito e hanno presentato ricorso contro la sentenza.

La sanzione di 354 milioni di dollari, più gli interessi, hanno immediatamente rappresentato una crisi di liquidità per un uomo che si è candidato con successo alla presidenza grazie alla sua ricchezza e al suo successo.

“Voglio dire, sono diventato presidente grazie al marchio, ok? Sono diventato presidente. Penso che sia il marchio più in voga al mondo”, ha detto Trump all’ufficio del procuratore generale durante una deposizione l’anno scorso.

Dopo l’ordinanza del giudice Engoron del mese scorso, gli avvocati di Trump hanno compiuto uno sforzo concertato per ritardare l’applicazione della massiccia sanzione finanziaria nel suo caso di frode civile, nonché della sentenza da 83,3 milioni di dollari che è stato condannato a pagare dopo che una giuria lo ha ritenuto responsabile di aver diffamato lo scrittore. E. Jean Carroll. Trump, che ha negato ogni addebito, ha presentato ricorso in appello in quel caso.

In seguito alla sentenza per frode di Trump, gli avvocati di Trump hanno prima chiesto al giudice Engoron di ritardare la presentazione della sentenza di 30 giorni “per consentire un processo post-sentenza ordinato, soprattutto data l’entità della sentenza”.

Engoron ha negato tale richiesta e ha firmato la sentenza il 22 febbraio; il giorno successivo, il cancelliere della Corte Suprema di New York ha emesso la sentenza, dando di fatto inizio alle sanzioni pecuniarie nel caso.

“Non siete riusciti a spiegare, e ancor meno a giustificare, alcuna base per una sospensione”, ha scritto Engoron in risposta alla richiesta della difesa. “Sono fiducioso che la Divisione d’Appello proteggerà i vostri diritti d’appello.”

La settimana successiva, gli avvocati di Trump hanno chiesto alla Divisione d’Appello di New York, Primo Dipartimento, il permesso di versare una cauzione da 100 milioni di dollari, una frazione degli oltre 550 milioni di dollari necessari per coprire l’intera sentenza. Hanno informato la corte che una cauzione per la sentenza completa era “impossibile” e che l’Organizzazione Trump potrebbe essere costretta a vendere le proprietà.

“In assenza di una sospensione dei termini qui delineati, le proprietà dovrebbero probabilmente essere vendute per raccogliere capitali in circostanze urgenti, e non ci sarebbe modo di recuperare alcuna proprietà venduta a seguito di un appello accolto e nessun mezzo per recuperare il risultato finanziario risultante perdite da parte del procuratore generale”, hanno detto gli avvocati della difesa.

Gli avvocati del procuratore generale di New York hanno respinto la loro richiesta, sostenendo che Trump potrebbe tentare di eludere la punizione se il suo appello fallisse.

Il 28 febbraio un giudice d’appello ha negato la richiesta di Trump di una sospensione della sanzione finanziaria, ma ha revocato la sentenza emessa dal giudice Engoron che vietava a Trump di gestire qualsiasi società di New York e di accedere a linee di credito, aprendo la porta a Trump per chiedere alle società di garanzia un legame.

Ma gli avvocati di Trump sono tornati nella stessa corte lunedì scorso, chiedendo nuovamente un rinvio perché trovare una società obbligazionaria che firmasse un bond da 550 milioni di dollari era “praticamente impossibile”, hanno detto alla corte. A causa dell’entità dell’obbligazione e della necessità per Trump di utilizzare la proprietà come garanzia, più di 30 società di garanzia hanno rifiutato la potenziale cauzione, secondo una dichiarazione del tribunale.

“Forse la cosa peggiore di tutte è che il Procuratore Generale sostiene che gli imputati dovrebbero essere costretti a vendere proprietà immobiliari iconiche e multimiliardarie in una ‘svendita’”, ha detto alla corte un avvocato difensore.

Lo stesso Trump ha affermato di avere quasi 500 milioni di dollari in contanti, ma i suoi avvocati hanno sostenuto che non può contemporaneamente pagare la cauzione e gestire le sue società. Nonostante non abbia speso i propri soldi per la sua campagna presidenziale nel 2016, Trump ha anche affermato di voler utilizzare i soldi per la sua campagna attuale .

“Miliardi di dollari di valore, miliardi di dollari in proprietà, ma vorrebbero portarmi via i soldi, quindi non posso usarli per la campagna”, ha detto Trump la settimana scorsa.