Attentato a Mosca. Ong, gli accusati sono stati torturati. La tortura in Russia è tollerata per reati come il terrorismo

AgenPress – Quattro uomini accusati di aver ucciso almeno 137 persone nell’attacco mortale al municipio di Crocus sono comparsi in una serie di udienze in tribunale a Mosca la scorsa domenica con contusioni visibili, tagli e altre ferite.

Filmati espliciti non verificati degli interrogatori dei sospettati erano stati precedentemente pubblicati sui social media, portando alcuni osservatori a concludere che gli uomini fossero stati torturati dalle forze dell’ordine.

Uno dei sospettati, Muhammadsobir Fayzov, 19 anni, è stato visto mentre veniva portato su una barella presso il tribunale distrettuale di Basmanny di Mosca, accompagnato da un medico e, secondo quanto riferito, privo di sensi.

Un altro sospettato, Saidakrami Rachabalizoda, 30 anni, è stato visto in tribunale con una benda dove dovrebbe esserci l’orecchio. Il giorno precedente, un video non verificato mostrava quello che sembrava essere lo stesso uomo che giaceva a faccia in giù a terra mentre gli agenti delle forze dell’ordine gli tagliavano l’orecchio e glielo costringevano in bocca.

Un uomo somigliante al sospetto Shamsidin Fariduni, 25 anni, sembra essere stato torturato con un dispositivo elettrico in una foto circolata online.

Il sospetto Dalerjon Mirzoyev, 32 anni, è stato visto in tribunale con lividi e tagli e un sacchetto di plastica al collo.

Nonostante la gravità delle accuse contro i sospettati, gli attivisti per i diritti umani hanno messo in guardia dal trattarle con violenza.

Secondo l’avvocato Olga Sadovskaya di The Crew Against Torture, un’importante ONG per i diritti umani che monitora i casi di tortura in Russia e fornisce supporto alle vittime, su cosa significhi per la Russia il trattamento dei sospettati, afferma che “questo è un evidente caso di tortura.

L’uso della tortura è vietato dal codice penale russo. Nel 2022 è stata addirittura introdotta una componente separata dell’articolo 286 del Codice penale – Parte 4 – che è esplicitamente chiamata “Tortura” e vieta esplicitamente la tortura. Tutto ciò che è stato catturato nei video e nelle foto [con i sospettati dell’aggressione] corrisponde perfettamente alla descrizione della tortura. E, in effetti, questo è un crimine a cui abbiamo assistito in diretta televisiva.

In primo luogo, qualsiasi trattamento o comportamento [verso i detenuti] diventerà normalizzato e reso comune se sarà distribuito sufficientemente ampiamente.

Penso che questa situazione mandi due messaggi. Il primo è rivolto a chi potrebbe ripetere questo delitto: “Guarda come ti tratteremo la prossima volta. Ecco come trattiamo tutti coloro che commettono questo tipo di crimine”. E il secondo è un messaggio al grande pubblico: “Guarda come li trattiamo. Le vittime sono state vendicate e la punizione è stata immediata”.