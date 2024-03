Attentato a Mosca. Medvedev promette che i terroristi saranno uccisi. Vendicheremo ogni singola vittima

AgenPress – L’ex presidente russo e attuale alto funzionario della sicurezza Dmitry Medvedev ha detto lunedì che gli autori dell’attacco mortale alla sala da concerto di Mosca “saranno uccisi”, mentre crescono le richieste tra i funzionari per ripristinare la pena di morte.

“Dobbiamo ucciderli? Dovremmo. E lo faremo”, ha scritto Medvedev sull’app di messaggistica Telegram il giorno dopo che quattro sospettati erano stati messi in custodia cautelare da un tribunale di Mosca.

Almeno 137 persone sono state uccise e altre 182 ferite quando quattro uomini hanno aperto il fuoco e dato alle fiamme il Crocus City Hall, un popolare luogo di ritrovo a nord-ovest del centro di Mosca, venerdì sera.

L’Isis-K, affiliato dello Stato islamico, ha rivendicato l’attacco, il più sanguinoso avvenuto in Russia negli ultimi vent’anni.

Medvedev, che è emerso come uno dei falchi bellicisti più al vetriolo della Russia dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, ha affermato che “è più importante uccidere tutte le persone coinvolte” nell’attacco al municipio di Crocus piuttosto che solo i quattro sospettati tenuti in custodia.

“Tutti loro: quelli che hanno pagato, quelli che hanno simpatizzato [e] quelli che hanno aiutato”, ha detto Medvedev, che presta servizio presso il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.

“Uccideteli tutti”. Medvedev fa parte del crescente numero di alti funzionari russi che chiedono la revoca della moratoria trentennale sulla pena capitale.

I critici hanno messo in guardia dalle conseguenze impreviste dato l’ampio uso da parte della Russia delle leggi antiterrorismo e anti-estremismo che hanno intrappolato personaggi pacifisti di diversi ceti sociali.

Nel 2023 le autorità hanno aperto un numero record di casi di terrorismo, mentre il cosiddetto “movimento internazionale LGBT” e la rete del defunto leader dell’opposizione Alexei Navalny erano stati designati come estremisti.

In un post in lingua inglese su X (ex Twitter) Sunday, Medvedev ha promesso di “vendicare ogni singola” vittima dell’attacco al municipio di Crocus.