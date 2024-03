AgenPress – Il 24 marzo, il deputato della Duma di Stato russa Mikhail Sheremet ha suggerito di implementare restrizioni all’ingresso dei migranti in Russia in risposta all’attacco del 22 marzo al municipio di Crocus. Sheremet ha affermato che le agenzie di intelligence occidentali stavano potenzialmente sfruttando i migranti per orchestrare attività terroristiche all’interno della Russia per destabilizzare il paese, ha affermato l’Istituto per lo studio della guerra (ISW) nella sua ultima valutazione.

Sheremet, originario della Crimea occupata, ha affermato che la Russia “non dispone di risorse per discernere le intenzioni dei migranti” poiché si concentra sullo sforzo bellico. Il vicepresidente della Duma di Stato russa, Vladislav Davankov, ha proposto misure più severe contro i migranti. Questi includono una politica di “ tolleranza zero ” per i migranti autori di reato nel loro primo anno, l’implementazione del monitoraggio digitale e l’avvio di un programma di “sostituzione dei migranti” per automatizzare le industrie.

Verso la fine del 24 marzo, un tribunale di Mosca ha deciso di mandare in custodia cautelare per due mesi in attesa del processo quattro sospettati accusati di atti di terrorismo in relazione all’attacco alla sala da concerto vicino a Mosca, che costò la vita a 137 persone. Tutti i sospettati sono cittadini tagiki.

Gli ultimi rapporti hanno ulteriormente esacerbato i sentimenti anti-tagiki e anti-migranti esistenti in Russia, una nazione che ospita milioni di lavoratori dal Tagikistan e da altre nazioni ex sovietiche dell’Asia centrale.

Il governo tagico avrebbe insistito di non aver ricevuto alcuna “informazione ufficiale” dalle autorità russe sui suoi cittadini presumibilmente coinvolti nell’attacco.

“Gli sforzi russi per la creazione di forza e le politiche anti-migranti, un movimento ultranazionalista sempre più prominente che sposa la retorica xenofoba e un Cremlino sempre più ultranazionalista che sottolinea l’importanza dell’Ortodossia russa nella vita pubblica stanno probabilmente alienando ulteriormente le comunità di migranti”, ha concluso l’ISW.