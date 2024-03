Ucraina. Colpite 2 grandi navi da sbarco russe a Sebastopoli, nella Crimea occupata

AgenPress – L’Ucraina ha colpito due navi da sbarco russe di classe Ropucha, la “Yamal” e la “Azov”, nella Crimea occupata nelle ultime ore del 23 marzo, come hanno confermato le forze armate ucraine il 24 marzo.

Yamal è una grande nave da sbarco del Progetto 775. È stata costruita nel 1987 e il suo porto di origine è la flotta russa del Mar Nero. L’equipaggio della nave è composto da 87 membri. Può avere due installazioni di artiglieria, due lanciarazzi e quattro cannoni antiaerei. Può ospitare fino a 500 tonnellate di attrezzature e merci e 225 paracadutisti. La grande nave da sbarco Azov del Progetto 775 appartiene alla 197ma Brigata delle navi da sbarco della Federazione Russa. È stata varata nel 1989. Nella primavera del 2022, la nave era in riparazione presso il 13mo stabilimento di navale di Sebastopoli. Le sue caratteristiche sono simili a quelle di Yamal. Può trasportare attrezzature ed è dotato di una cortina fumogena.

L’attacco ha colpito anche alcune infrastrutture della flotta del Mar Nero in Crimea e un centro di comunicazione militare russo, hanno detto le forze armate ucraine .

Negli ultimi mesi, l’Ucraina ha intensificato i suoi attacchi alla Crimea occupata , prendendo di mira le risorse militari russe dentro e intorno al Mar Nero. La Russia occupa illegalmente la penisola dal 2014.

La “Yamal”, con 98 membri dell’equipaggio, e la “Azov”, con 87 membri dell’equipaggio, appartengono alla 197a Brigata delle navi da sbarco della flotta russa del Mar Nero e sono attivamente utilizzate nelle esercitazioni e nell’addestramento della flotta, secondo il sito web della flotta. L’entità della distruzione delle navi non è ancora chiara.

Il Ministero della Difesa russo non ha ancora commentato le notizie dell’Ucraina sull’attacco riuscito.

Le sirene dei raid aerei sono suonate a Sebastopoli la sera del 23 marzo, con l’amministrazione illegale russa a Sebastopoli che ha bloccato temporaneamente il traffico automobilistico sul ponte di Crimea . Successivamente affermò che le forze russe avevano abbattuto più di 10 missili.

Mikhail Razvozhaev, capo del governo illegale di occupazione russo di Sebastopoli, ha definito l’attacco “il più massiccio” degli ultimi tempi, sostenendo che di conseguenza una persona è stata uccisa e quattro sono rimaste ferite.

Mentre la campagna dell’Ucraina contro la marina russa continua, la Russia sta ridistribuendo la sua flotta del Mar Nero dalla Crimea occupata alla relativa sicurezza di Novorossiysk, ha riferito l’intelligence militare ucraina (HUR) il 21 marzo.

Il Centro di comunicazione strategica delle forze armate ucraine (StratCom) ha recentemente riferito che all’inizio di febbraio 2024, il 33% delle navi da guerra della flotta erano state disattivate, comprese 24 navi e un sottomarino.

La Russia ha adottato una serie di misure per affrontare la continua minaccia, inclusa la sostituzione del comandante della Marina russa all’inizio di questo mese.

Il 17 marzo, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu in visita a Sebastopoli ha detto che le navi della flotta del Mar Nero sarebbero state armate con mitragliatrici di grosso calibro per aiutare a distruggere i droni marittimi ucraini.

Riferendosi alla nuova spinta della Russia per proteggere le sue navi, Yusov ha affermato che i futuri attacchi dell’Ucraina non saranno necessariamente una ripetizione di operazioni precedenti. “Questi saranno nuovi passi combinati in aria, in mare e a terra”.