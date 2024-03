Mosca. Putin e lo spettro della pena di morte contro i “terroristi”. Ma tra questi anche la comunità LGBT!

AgenPress – Alti esponenti del regime del presidente russo Vladimir Putin hanno chiesto al Paese di ripristinare la pena di morte in seguito all’attacco di venerdì ad una sala da concerto di Mosca.

I critici hanno lanciato l’allarme su tale richiesta, anche a causa dell’ampio uso da parte della Russia delle leggi antiterrorismo e antiestremiste per prendere di mira gli oppositori del Cremlino e i sostenitori dell’Ucraina.

La Russia ha una moratoria sulla pena capitale dagli anni ’90, ma nel campo di Putin crescono le richieste di revocarla sulla scia dell’attacco più mortale avvenuto nel paese negli ultimi due decenni.

“Ora vengono poste molte domande sulla pena di morte”, ha detto sabato Vladimir Vasilyev, capo del partito al governo Russia Unita alla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento.

“Questo argomento verrà sicuramente elaborato in modo approfondito, professionale e sostanziale. Verrà presa una decisione che soddisferà l’umore e le aspettative della nostra società”, ha detto Vasilyev in una dichiarazione video.

Più di 130 persone sono state uccise venerdì quando uomini armati hanno fatto irruzione nella sala concerti Crocus City Hall, sparando agli spettatori prima di dare fuoco all’edificio.

“È necessario ripristinare la pena di morte quando si tratta di terrorismo e omicidio”, ha detto sabato Yury Afonin, vice capo del comitato per la sicurezza della Duma di Stato.

Anche l’ex presidente Dmitry Medvedev, ora vice capo del Consiglio di sicurezza, e il presidente della Duma Vyacheslav Volodin – due stretti alleati di Putin – hanno chiesto che i “terroristi” vengano “distrutti” dopo l’attacco.

“I terroristi capiscono solo il terrore di ritorsione… morte per morte”, ha detto Medvedev venerdì in un post su Telegram.

La mossa è stata sostenuta anche dai capi di altri due partiti filo-Putin nel parlamento russo.

I critici hanno espresso allarme per i piani, anche a causa dell’ampio uso da parte della Russia delle leggi antiterrorismo e antiestremiste, che sono state utilizzate per prendere di mira gli oppositori del Cremlino e i sostenitori dell’Ucraina.

Secondo il sito di notizie indipendente Mediazona, le autorità hanno aperto un record di 143 procedimenti penali legati al terrorismo nel 2023, rispetto a meno di 20 all’anno prima del 2018.

All’inizio di questo mese, l’organismo di controllo finanziario russo ha aggiunto il “movimento internazionale LGBT” alla sua lista nera di “terroristi ed estremisti”.

Alexey Navalny, il critico più stridente di Putin dell’ultimo decennio, morto in una colonia carceraria artica il mese scorso, era tra coloro che hanno scontato anni di carcere con l’accusa di “estremismo”.

“Se permettessimo la pena di morte per terrorismo, ti rendi conto di quante persone il sistema ucciderebbe?”, ha detto sabato su Telegram l’attivista per i diritti delle donne Alyona Popova.

“Quante persone sono in prigione in questo momento… che non sono in alcun modo terroristi? In nessun modo dovremmo giocare sulla tragedia.”