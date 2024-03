La Polonia chiederà spiegazioni a Mosca per il missile russo che ha violato il proprio spazio aereo

AgenPress – La Polonia ha detto che chiederà spiegazioni a Mosca dopo che un missile russo ha brevemente violato lo spazio aereo polacco durante un massiccio attacco missilistico contro l’Ucraina , spingendo il membro della NATO a mettere le sue forze in maggiore prontezza.

“L’oggetto è entrato nello spazio polacco vicino alla città di Oserdow e vi è rimasto per 39 secondi”, hanno riferito le forze armate di Varsavia sulla piattaforma social X scrive Sky News. “Durante l’intero volo è stato osservato dai sistemi radar militari.” In precedenza, l’esercito aveva affermato che aerei polacchi e alleati erano stati attivati durante l’attacco per salvaguardare lo spazio aereo della Polonia.

Varsavia chiederà spiegazioni alla Russia per “una nuova violazione del suo spazio aereo “. Secondo l’esercito polacco uno dei missili da crociera lanciati dalla Russia durante l’attacco notturno contro l’Ucraina ha violato brevemente lo spazio aereo della Polonia.

“Chiediamo alla Federazione Russa di porre fine agli attacchi aerei terroristici contro il popolo e il territorio dell’Ucraina, di porre fine alla guerra e di affrontare i suoi problemi interni”: lo ha scritto il portavoce del ministero degli Esteri della Polonia Pawel Wronski in un comunicato dopo avere chiesto a Mosca spiegazioni per “una nuova violazione del suo spazio aereo”. Secondo l’esercito polacco infatti uno dei missili lanciati dalla Russia contro l’Ucraina ha violato lo spazio aereo della Polonia.

Il Comando operativo delle forze armate polacche (RSZ) ha dichiarato domenica che le sue forze erano in uno stato di allerta elevato a causa della “intensa attività aerea a lungo raggio della Federazione Russa stasera” e degli attacchi missilistici in Ucraina.

“Sono stati attivati ​​aerei polacchi e alleati, il che potrebbe comportare un aumento del livello di rumore, soprattutto nella parte sud-orientale del paese”, si legge.

Successivamente ha affermato che la Russia aveva violato lo spazio aereo della Polonia con un missile da crociera che “è entrato nello spazio polacco vicino alla città di Oserdow (Voivodato di Lublino) e vi è rimasto per 39 secondi”.