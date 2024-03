Foggia, Giuliano (UGL): “Aggressione a medico con testata e schiaffi è atto deplorevole, fermare questo declino sociale”

AgenPress. “L’aggressione choc subita da un medico dell’elisoccorso in pronto soccorso del Policlinico Riuniti, è un atto deplorevole dichiarano in una nota il Segretario Nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano e il responsabile territoriale Lorenzo Pellecchia alla luce di quanto accaduto nelle scorse ore a Foggia.

“Un uomo in evidente stato di alterazione, ha da prima inveito contro il professionista sanitario, per poi colpirlo con una testata provocandogli una ferita sull’arcata superiore del sopracciglio con una prognosi di venticinque giorni di convalescenza per lo sfortunato operatore”.

“Siamo di fronte a un declino sociale senza fine continuano i sindacalisti esprimendo solidarietà massima al medico e aggiungendo che è inammissibile che chi mette anima e cuore per garantire assistenza possa essere coinvolto in situazioni del genere”.

Come UGL con le nostre proposte, siamo da sempre in prima linea per la tutela dei colleghi e riteniamo che mai come oggi abbia attuare prevenzione tramite lo svolgimento di corsi di autodifesa concludono Giuliano e Pellecchia.