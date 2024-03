Attentato a Mosca. Isis rivendica ma Putin incolpa l’Ucraina. In 24 anni i terroristi hanno ucciso 1300 cittadini russi

AgenPress – Mentre gli operatori dei soccorsi avanzavano tra le macerie del municipio Crocus di Mosca , ad essere presi di mira è stata anche la misura in cui l’attacco potrebbe danneggiare il presidente russo Vladimir Putin – o essere usato come pretesto per sostenere la sua guerra in Ucraina .

Il gruppo terroristico Isis ha rivendicato la responsabilità dopo che uomini mimetizzati hanno fatto irruzione nella sala da concerto venerdì sera e hanno ucciso almeno 137 persone con pistole, coltelli e bombe.

Per Putin, che ha venduto la sua leadership apparentemente permanente sul mantenimento dell’ordine , il massacro sarà quantomeno profondamente imbarazzante. Potrebbe addirittura indebolire il suo ferreo governo, in particolare dopo che ha respinto gli avvertimenti americani secondo cui un simile attacco potrebbe essere imminente, dicono alcuni esperti.

“Certamente non lo rafforza”, ha detto John Lough, membro associato del programma Russia ed Eurasia presso Chatham House, un think tank londinese. “All’interno dell’élite stessa, ci saranno domande su dove sia stato focalizzato l’attenzione: perché c’è stata tutta questa retorica sulla guerra in Ucraina, quando in realtà ci sono altri pericoli molto più vicini a casa?”

Mikhail Khodorkovsky, l’ex magnate del petrolio russo diventato critico di Putin, ha definito le falle di sicurezza che hanno permesso all’attacco di procedere “un completo fallimento di uno stato di polizia” in un post su X.

Non è passato inosservato il fatto che Putin abbia aspettato circa 20 ore dopo l’attacco per rivolgersi al suo Paese.

Putin nel suo discorso non ha menzionato l’ISIS, la cui affiliata afghana, ISIS-K , ha rivendicato la responsabilità dell’assalto, né ha fatto riferimento al probabile fallimento dei servizi di intelligence nel prevenire l’assalto o dei servizi di sicurezza nel contrastare l’assalto. Esso.

Invece ha suggerito che l’Ucraina avesse aiutato gli aggressori aiutandoli a pianificare la loro fuga fallita.

“Hanno cercato di nascondersi e si sono diretti verso l’Ucraina, dove, secondo i dati preliminari, sul lato ucraino è stata preparata una finestra per attraversare il confine di stato”.

La Russia non è estranea al terrorismo, che ha causato più di 1.300 vittime durante i suoi 24 anni al potere in parte a causa del ruolo di Mosca nella guerra civile siriana, dove ha sostenuto il presidente Bashar al-Assad , le cui forze combattevano i ribelli che includevano l’Isis, secondo Mark Galeotti, capo della società di consulenza. Mayak Intelligence e professore onorario all’University College di Londra.

In passato, il presidente ha cercato di legittimarsi offrendo ai russi uno standard di vita più elevato in cambio per la calma politica e per aver dimostrato di essere il loro fedele difensore”.

“L’ISIS-K in realtà considera da tempo la Russia come uno dei principali nemici”, ha detto Galeotti in un’edizione rapida del suo podcast, “In Moscow’s Shadows”, domenica. “Dal loro punto di vista, la Russia è un Satana minore, se l’America è il grande Satana”.

Durante una visita a sorpresa in Siria nel 2017, Putin ha dichiarato la “vittoria totale” sull’Isis.

Keir Giles, anch’egli consulente di Chatham House, ha respinto il tentativo di Putin di collegare l’attacco all’Ucraina e i suoi riferimenti a una “finestra” sulla linea del fronte, dicendo che ciò richiederebbe che le forze russe li lasciassero passare dalla loro parte di una zona pesantemente zona di guerra fortificata e minata .

“È una favola”, ha detto Giles, autore di “Russia’s War on Everybody: And What It Means for You” del 2022.

Washington è d’accordo. La portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Adrienne Watson, ha affermato che “l’Isis è l’unico responsabile di questo attacco. Non c’è stato alcun coinvolgimento ucraino”.

Le notizie di stampa russe hanno identificato i quattro presunti uomini armati detenuti come cittadini del Tagikistan, un’ex repubblica sovietica nell’Asia centrale a maggioranza musulmana e confinante con l’Afghanistan. Fino a 1,5 milioni di tagiki hanno lavorato in Russia e molti hanno la cittadinanza russa.

Non è ancora chiaro se i commenti obliqui di Putin siano semplicemente un tentativo di rafforzare il sostegno interno alla sua guerra in Ucraina, o se cerchi di usare l’attacco terroristico come pretesto per qualche altra azione legata al conflitto.

Giles ritiene che potrebbe essere utilizzato per sostenere un altro ciclo di mobilitazione.

Putin ha annunciato una “mobilitazione parziale” dei riservisti nel settembre 2022, che ha portato all’arruolamento di altri 300.000 soldati, ma gli analisti militari ritengono che un altro round potrebbe essere necessario a causa del bilancio delle vittime della guerra, sconosciuto ma certamente colossale, da entrambe le parti.

“Ciò fornisce una scusa per intensificare la mobilitazione della coscrizione, radunando la manodopera di cui hanno bisogno”, ha detto Giles, aggiungendo che ciò consente al Cremlino di attuare politiche “che altrimenti non sarebbero popolari”.

Alcune ore dopo l’attacco di Mosca, la Russia ha lanciato un’ondata di attacchi contro l’Ucraina , con un missile a lungo raggio che è entrato brevemente nello spazio aereo polacco, hanno detto le forze armate del paese. Ma la maggior parte degli esperti – incluso Lough, che attualmente si trova a Kiev – ha affermato che probabilmente non si è trattato di una ritorsione diretta.

“Sono arrivato qui giovedì mattina e quella notte c’è stato uno sbarramento piuttosto pesante”, ha detto. “È lo sforzo continuo per cercare di indebolire la volontà degli ucraini. C’è molta guerra psicologica qui”.