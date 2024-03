Attentato a Mosca. Fermo per i primi due sospettati fino al 22 marzo, in attesa del processo per “terrorismo”

AgenPress – I primi due sospettati dell’attacco mortale alla sala da concerto di Mosca si sono presentati in un tribunale russo domenica sera per affrontare le accuse di terrorismo, hanno riferito le agenzie di stampa statali.

L’agenzia di stampa TASS ha citato il tribunale distrettuale di Basmannyj di Mosca, secondo cui due dei sospettati sono stati accusati di aver partecipato ad un attacco terroristico.

I sospettati, identificati come Saidakrami Murodalii Rachabalizoda e Dalerdjon Barotovich Mirzoyev, sono accusati di “attacco terroristico commesso da un gruppo di individui che ha provocato la morte di una persona”, secondo la TASS.

La corte ha pubblicato un video che mostra gli agenti di polizia che portano in aula uno dei sospettati in manette, nonché fotografie dello stesso uomo seduto in una gabbia di vetro per gli imputati. Le autorità hanno affermato che i sospettati erano cittadini stranieri.

Secondo i media russi e il membro del parlamento Alexander Khinstein, alcuni dei sospettati provengono dal Tagikistan, un’ex repubblica sovietica a maggioranza musulmana che confina con l’Afghanistan.

Il tribunale ha ordinato la detenzione provvisoria fino al 22 marzo, in attesa del processo per “terrorismo”, anche per la seconda persona accusata dell’attacco terroristico a Crocus, Saidakrami Rachabalizoda, ha ammesso la sua colpevolezza, ha detto la Corte. L’imputato è un cittadino del Tagikistan. In precedenza, il tribunale aveva arrestato anche un altro imputato, Dalerdjon Mirzoyev, anche lui fino al 22 maggio.

L’attacco di venerdì notte al municipio Crocus, fuori Mosca, che ha ucciso 137 persone e ne ha ferite oltre 180, è stato rivendicato dallo Stato islamico (Isis).

Finora i funzionari russi non hanno commentato tale affermazione, suggerendo invece che i sospettati avessero legami con l’Ucraina.

Kiev nega qualsiasi coinvolgimento in questo attacco, il più mortale avvenuto in Russia dall’inizio degli anni 2000.