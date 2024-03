Attentato a Mosca. Critiche a Putin, troppo preso a dare la caccia agli oppositori invece che pensare alle minacce reali

AgenPress – L’opposizione russa ha criticato la mancata promessa di sicurezza di Vladimir Putin in seguito all’attacco alla sala concerti di Mosca, affermando che le agenzie di intelligence del paese erano troppo concentrate nel dare la caccia ai critici del Cremlino invece che nelle minacce reali.

Si sono sollevate domande su come il potente apparato di sicurezza del paese non sia stato in grado di contrastare l’attacco più mortale avvenuto in Russia negli ultimi due decenni, anche se le controparti occidentali avevano lanciato avvertimenti pubblici e privati ​​solo due settimane prima.

“Ciò che colpisce è la catastrofica incompetenza dei nostri servizi di sicurezza”, ha affermato Ivan Zhdanov, ex capo della Fondazione anticorruzione del defunto leader dell’opposizione Alexey Navalny.

Per Putin, ex spia sovietica ed ex capo dell’agenzia di sicurezza FSB, le accuse di un fallimento dell’intelligence potrebbero ferire.

Salì al potere l’ultimo giorno del 1999 promettendo sicurezza alla Russia mentre i ribelli lanciavano un’ondata di attacchi nel mezzo della guerra in Cecenia.

I primi anni di Putin come presidente hanno visto i militanti prendere d’assalto un teatro di Mosca, prendendo in ostaggio più di 900 persone, e l’assedio della scuola di Beslan – in cui sono state uccise più di 300 persone, per lo più bambini.

Successivamente ha intaccato le libertà civili e ha lanciato una crescente repressione contro i suoi oppositori, giustificandola con la necessità di reprimere la minaccia terroristica.

“Per decenni ci è stato detto che la limitazione dei nostri diritti è necessaria per la sicurezza”, ha detto Zhdanov in un post su Telegram lo scorso fine settimana.

“Ma gli attacchi terroristici non si fermano e l’FSB è impegnato in tutto tranne che nelle sue responsabilità dirette: uccidere i propri oppositori politici, spiare i cittadini e perseguire persone che sono contro la guerra.”