Attentato a Mosca. 180 morti. Giorno di lutto nazionale. Putin continua ad accusare l’Ucraina e non cita l’Isis

AgenPress – La Russia ha osservato una giornata di lutto nazionale dopo che il massacro avvenuto in una sala da concerto di Mosca ha ucciso 180 persone, l’attacco più mortale in Europa rivendicato dal gruppo jihadista Stato islamico.

Il presidente Vladimir Putin ha promesso di punire gli autori del “barbaro attacco terroristico”, affermando che quattro uomini armati che cercavano di fuggire in Ucraina sono stati arrestati.

Kiev ha negato fermamente qualsiasi collegamento con l’attacco, con il presidente Volodymyr Zelensky che accusa Putin di cercare di scaricare la colpa.

“L’intero Paese è in lutto con coloro che hanno perso i loro cari in questa tragedia disumana”, ha detto domenica mattina il canale televisivo pubblico Russia 24.

Putin, nelle sue uniche dichiarazioni pubbliche sull’attacco, non ha fatto alcun riferimento alle rivendicazioni di responsabilità dell’ISIS.

Almeno 137 persone, tra cui tre bambini, sono state uccise quando uomini armati mimetizzati hanno preso d’assalto il municipio di Crocus, nel sobborgo settentrionale di Krasnogorsk, a Mosca, e poi hanno appiccato il fuoco all’edificio venerdì sera.

Il comitato investigativo russo ha anche detto che pistole e munizioni sono state trovate sia lì che in un’auto utilizzata dai presunti uomini armati per fuggire dalla scena.

L’agenzia ha pubblicato un video in cui i quattro sospettati vengono trascinati nel suo quartier generale a Mosca. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione sugli altri sette sospettati arrestati in relazione all’attacco.

Le autorità non hanno nominato gli assassini, ma hanno detto che erano tutti cittadini stranieri.

Il gruppo Stato islamico ha pubblicato sabato su Telegram che l’attacco è stato “effettuato da quattro combattenti dell’Isis armati di mitragliatrici, pistole, coltelli e bombe incendiarie” come parte della “guerra furiosa” con “paesi che combattono l’Islam”.

Secondo il gruppo di intelligence SITE, un video della durata di circa un minuto e mezzo, apparentemente girato dagli uomini armati, è stato pubblicato sugli account dei social media utilizzati solitamente dall’IS.

Il video, che sembra essere stato girato dall’atrio della sala del concerto, mostra diversi individui con volti offuscati e voci confuse, mentre sparano con fucili d’assalto con corpi inerti sparsi sul pavimento e un incendio che scoppia in sottofondo.

Gli investigatori russi hanno detto che dopo aver attraversato il teatro e aver sparato agli spettatori, hanno appiccato il fuoco all’edificio, intrappolando all’interno molti che sono morti per inalazione di fumo.

Le autorità russe prevedono che il bilancio delle vittime aumenterà ulteriormente, con 110 persone ancora in ospedale e 40 in condizioni “critiche” o “estremamente critiche”.

L’attacco è stato il più sanguinoso avvenuto in Russia dall’assedio della scuola di Beslan nel 2004.

Il ministero per le situazioni di emergenza ha finora nominato 29 vittime, l’incendio ha complicato il processo di identificazione.

Domenica il ministero ha pubblicato un video di attrezzature pesanti che arrivano sul posto per smantellare le strutture danneggiate e rimuovere i detriti.

Musei, teatri e cinema in tutto il Paese hanno chiuso e i cartelloni pubblicitari sono stati sostituiti con manifesti commemorativi.

Le persone in lutto hanno continuato ad affluire alla sala da concerto nel nord-ovest di Mosca per deporre fiori in omaggio alle vittime.