Mosca. Putin aveva liquidato gli avvertimenti occidentali su attacchi a Mosca come un “ricatto”

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto gli avvertimenti occidentali su possibili attacchi terroristici in Russia come un “ricatto” giorni prima che una sparatoria di massa in una sala concerti di Mosca causasse almeno 40 vittime e ferisse oltre 100 persone, secondo i media russi.

Diversi uomini armati hanno aperto il fuoco contro il municipio Crocus di Krasnogorsk, a nord-ovest di Mosca, la sera del 22 marzo, uccidendo e ferendo decine di persone.

Prima dell’attacco, l’ambasciata americana in Russia il 7 marzo ha lanciato un avvertimento dicendo che “gli estremisti hanno piani imminenti per prendere di mira grandi raduni a Mosca” e ha esortato i cittadini americani a stare lontani dalle aree e dai luoghi affollati nelle prossime 48 ore. Il Regno Unito, il Canada, la Germania e molti altri paesi hanno pubblicato dichiarazioni simili subito dopo.

Putin ha liquidato questi avvertimenti come una provocazione occidentale, ha riferito il 19 marzo il quotidiano russo TASS.

“Tutto ciò assomiglia a un vero e proprio ricatto e all’intenzione di intimidire e destabilizzare la nostra società”, ha detto Putin in una riunione del consiglio del Servizio di sicurezza federale russo (FSB).

La sparatoria di massa a Mosca è avvenuta tre giorni dopo.

Le immagini pubblicate sui social media mostrano gli uomini armati che camminano incontrastati attraverso la sala del concerto e sparano indiscriminatamente contro chi si trova all’interno.

Il gruppo terroristico Stato Islamico (IS) ha rivendicato la responsabilità in un post su Telegram poco dopo l’attacco, e funzionari statunitensi hanno confermato la rivendicazione, affermando di aver avvertito la Russia della potenziale minaccia.

L’intelligence militare ucraina (HUR) ha definito la sparatoria una “provocazione deliberata da parte dei servizi speciali di Putin”.

L’HUR ha affermato che l’attacco intende giustificare attacchi “ancora più duri” contro l’Ucraina e la mobilitazione totale in Russia.

In una dichiarazione del 22 marzo, il Ministero degli Affari Esteri ucraino ha negato le accuse russe di coinvolgimento ucraino nella sparatoria e ha esortato la comunità internazionale a respingere le false narrazioni.

“[Il regime di Putin] è pronto a uccidere i propri cittadini per scopi politici, proprio come ha ucciso migliaia di civili ucraini durante la guerra contro l’Ucraina a seguito di attacchi missilistici, bombardamenti di artiglieria e torture”, si legge nella dichiarazione del ministero.