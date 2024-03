Attentato Mosca. Isis pubblica la foto dei 4 uomini armati della strage nella sala concerti

AgenPress – Lo Stato Islamico (IS) ha pubblicato una foto di quelli che, secondo lui, sarebbero i quattro uomini armati dietro la sparatoria avvenuta in una sala da concerto a Mosca, in cui sono morte almeno 133 persone.

Amaq, un’agenzia di stampa affiliata all’ISIS, afferma che l’attacco di Mosca “si inserisce nel contesto di una furiosa guerra tra Stato islamico e paesi che combattono l’Islam”.

L’ISIS ha rivendicato l’attacco a Mosca sabato scorso, definendolo “l’attacco più feroce degli ultimi anni”, secondo SITE, un gruppo di intelligence statunitense che segue l’attività online delle organizzazioni estremiste.

I funzionari russi non hanno confermato il coinvolgimento dell’ISIS nell’attacco, implicando invece l’Ucraina nell’attacco, con il presidente russo Vladimir Putin che sabato ha suggerito che l’Ucraina aveva organizzato una “finestra” attraverso la quale gli aggressori potevano passare dalla Russia all’Ucraina.

Il media indipendente russo The Insider ha notato che gli uomini mostrati nella foto erano vestiti con gli stessi vestiti dei sospetti autori, il filmato del cui interrogatorio è stato rilasciato dai servizi di sicurezza russi all’inizio del giorno dopo essere stati arrestati dalla polizia dopo essere fuggiti in foresta per sfuggire all’arresto.

Il canale Telegram BRIEF ha pubblicato una foto che confronta gli abiti degli aggressori con la foto pubblicata dall’IS.

Uno degli uomini detenuti nella regione russa occidentale di Bryansk, al confine con Ucraina e Bielorussia, ha detto che gli erano stati promessi 500.000 rubli (5.000 euro) per aver compiuto l’attacco e di aver ricevuto istruzioni tramite Telegram.

