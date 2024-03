Attentato a Mosca. Zelensky: nonostante rivendicazione Isis, i tentativi di Putin di collegarlo all’Ucraina sono “assolutamente prevedibili”

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i presunti responsabili della sparatoria a Mosca avrebbero pianificato di fuggire in Ucraina, senza fornire alcuna prova.

Nel discorso quasi 20 ore dopo la sparatoria, Putin ha definito “un atto terroristico sanguinoso e barbaro”.

Diversi uomini armati hanno aperto il fuoco contro il municipio Crocus a Krasnogorsk, a nord-ovest di Mosca, la sera del 22 marzo, uccidendo 133 persone e ferendone almeno 140, secondo gli ultimi aggiornamenti delle autorità russe.

Secondo Putin, sono state arrestate un totale di 11 persone coinvolte nella sparatoria, quattro delle quali ha definito “gli autori”.

“Hanno cercato di scappare e si sono diretti verso l’Ucraina, dove, secondo i dati preliminari, sul lato ucraino è stata preparata una finestra per attraversare il confine di Stato”, ha affermato Putin.

Altri funzionari russi avevano precedentemente affermato il coinvolgimento dell’Ucraina nell’attacco senza fornire alcuna prova e adducendolo come motivo per intensificare gli attacchi russi contro l’Ucraina.

Kiev ha respinto le accuse di coinvolgimento nella sparatoria di massa. La Casa Bianca ha affermato che non vi è alcuna indicazione che dietro l’attacco di Mosca ci sia l’Ucraina .

Andriy Yusov, portavoce dell’intelligence militare ucraina, ha negato le affermazioni della Russia che cercano di accusare l’Ucraina di coinvolgimento nella sparatoria.

“La versione secondo cui gli autori dell’attacco terroristico stavano fuggendo verso l’Ucraina non regge ad alcuna critica”, ha detto alla televisione nazionale.

Nel suo discorso il presidente russo non ha menzionato il fatto che il gruppo terroristico Stato islamico (Isis) ha rivendicato la sparatoria, né gli avvertimenti dei paesi occidentali su un possibile attacco terroristico a Mosca.

Prima dell’attacco, l’ambasciata americana in Russia il 7 marzo ha lanciato un avvertimento dicendo che “gli estremisti hanno piani imminenti per prendere di mira grandi raduni a Mosca” e ha esortato i cittadini americani a stare lontani dalle aree e dai luoghi affollati nelle prossime 48 ore. Il Regno Unito, il Canada, la Germania e molti altri paesi hanno pubblicato dichiarazioni simili subito dopo.

L’intelligence militare ucraina (HUR) ha definito la sparatoria una “provocazione deliberata da parte dei servizi speciali di Putin”. L’HUR ha affermato che l’attacco aveva lo scopo di giustificare attacchi “ancora più duri” contro l’Ucraina e la mobilitazione totale in Russia.

Nel 1999, poco prima che Vladimir Putin diventasse presidente, una serie di attentati ad appartamenti , anche sull’autostrada Kashirskoye a Mosca, scossero la Russia, di cui furono attribuiti i separatisti ceceni, accendendo la miccia per la seconda guerra cecena.

Da allora, sono continuate le speculazioni secondo cui Putin e l’FSB avrebbero orchestrato gli attentati per aumentare la sua popolarità e legittimare la guerra.

“Putin e i suoi scagnozzi stanno solo cercando di incolpare qualcun altro… È già successo prima. Ci sono state case fatte saltare in aria, sparatorie, esplosioni e incolpano sempre gli altri”, ha detto Zelensky nel suo discorso.

“Loro (la Russia) sono venuti in Ucraina, stanno bruciando le nostre città – e stanno cercando di incolpare l’Ucraina”, ha detto Zelenskyj solo un giorno dopo che la Russia ha lanciato il suo più grande attacco alle infrastrutture energetiche ucraine, uccidendo cinque civili e ferendone dozzine.

“Hanno mandato centinaia di migliaia di terroristi qui, sul suolo ucraino, combattono contro di noi e non si preoccupano di ciò che accade nel loro Paese”.

Zelenskyj ha osservato che Putin inizialmente è rimasto in silenzio riguardo alla sparatoria, aspettando un giorno intero per trovare un modo “per collegarlo all’Ucraina”.

“Era tutto assolutamente prevedibile.” Il presidente ha commentato che “le centinaia di migliaia di russi che vengono attualmente uccisi sul suolo ucraino sarebbero certamente sufficienti per fermare qualsiasi terrorista”.

“Se i russi sono pronti a morire silenziosamente nei ‘croco’ e a non fare alcuna domanda ai loro servizi di sicurezza, allora Putin cercherà di sfruttare più casi come questo per rafforzare il suo potere personale”.

