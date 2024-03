Attentato a Mosca. Putin promette “punizione e oblio”. Arrestati 4 terroristi che fuggivano verso l’Ucraina

AgenPress – Vladimir Putin si è rivolto alla nazione 19 ore dopo la sparatoria mortale avvenuta venerdì sera in una sala concerti a Mosca, definendolo un “sanguinoso attacco terroristico” e promettendo di “trovare e punire” tutte le persone coinvolte.

In un messaggio televisivo sabato pomeriggio, Putin ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha dichiarato domenica giornata di lutto nazionale.

Putin ha detto che tutti e quattro i “perpetratori diretti” sono stati arrestati, aggiungendo che avevano tentato di “fuggire in direzione dell’Ucraina” utilizzando quella che ha definito una “finestra” che l’Ucraina aveva preparato per “permettere ai terroristi di attraversare il confine”.

“I terroristi dovranno affrontare la punizione e l’oblio. Non c’è futuro per loro”, ha detto Putin, aggiungendo che i servizi di sicurezza russi stanno ancora cercando i restanti “complici terroristi”.

“Identificheremo tutti coloro che sono dietro a questo atto terroristico e pagheranno per questo”.

I responsabili della strage hanno ucciso indiscriminatamente cittadini russi “come i nazisti”.

Almeno 115 persone sono state confermate morte nella sparatoria in una sala da concerto vicino a Mosca nell’attacco terroristico più mortale avvenuto in Russia negli ultimi 20 anni. Diversi uomini armati sono entrati nel municipio di Crocus, una sala concerti nel sobborgo moscovita di Krasnogorsk, aprendo il fuoco sui partecipanti al concerto. Un incendio è scoppiato al piano superiore della sede, avvolgendo l’edificio in fiamme mentre le persone cercavano di sfuggire agli aggressori.