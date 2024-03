Attentato a Mosca. Intelligence ucraina: è una “provocazione deliberata da parte dei servizi speciali di Putin”

AgenPress – L’intelligence militare ucraina (HUR) ha affermato che la sparatoria mortale in una sala da concerto a Mosca il 22 marzo è una “provocazione deliberata da parte dei servizi speciali di Putin”.

L’ attacco – in corso al momento in cui scriviamo – ha visto diversi uomini armati aprire il fuoco al Crocus City Hall prima di un concerto.

Le immagini pubblicate sui social media li mostravano mentre camminavano incontrastati per il locale e sparavano indiscriminatamente contro chi era all’interno.

Secondo varie stime, nell’edificio del concerto potrebbero rimanere diverse decine o centinaia di persone.

Secondo i dati preliminari del Servizio di sicurezza federale russo (FSB), 40 persone sono state uccise e più di 100 ferite in seguito all’attacco, hanno riferito i media russi TASS.

Il gruppo terroristico Stato Islamico (IS) ha rivendicato l’attacco in un post su Telegram poco dopo l’attacco, ma la rivendicazione non è stata ancora verificata.

“Si tratta di una provocazione deliberata da parte dei servizi speciali di Putin, dalla quale la comunità internazionale ha messo in guardia”, ha detto all’Ukrainska Pravda Andrii Yusov , portavoce dell’intelligence militare ucraina.

In un post sul suo canale Telegram, l’HUR ha affermato che la sparatoria è intesa a giustificare attacchi “ancora più duri” contro l’Ucraina e la mobilitazione totale in Russia.

“L’esecuzione pubblica di persone a Mosca dovrebbe essere intesa come la minaccia di Putin di un’escalation e di un’espansione ancora maggiori della guerra”, ha scritto HUR.

Il 7 marzo, l’ambasciata americana in Russia ha avvertito che “gli estremisti hanno piani imminenti per prendere di mira grandi raduni a Mosca” e ha esortato i cittadini americani a stare lontani dalle concentrazioni di persone nelle prossime 48 ore.

“Il movimento senza ostacoli di un gruppo di militanti armati di fucili d’assalto attraverso il centro di Mosca, così come molte altre prove indiscutibili, indicano che la sparatoria nel municipio di Crocus è stata organizzata dai servizi speciali russi”, ha scritto HUR.

“Anche le ambasciate internazionali hanno avvertito della preparazione di un attacco terroristico”.

Nel 1999, poco dopo che Vladimir Putin divenne presidente, una serie di attentati in appartamenti scossero la Russia, attribuiti ai separatisti ceceni, accendendo la miccia per la seconda guerra cecena.

Da allora, sono continuate le speculazioni secondo cui Putin e il Servizio di Sicurezza Federale russo (FSB) avrebbero orchestrato gli attentati per aumentare la sua popolarità e legittimare la guerra.

Poche ore dopo l’inizio degli attacchi, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ha avvertito di ritorsioni contro l’Ucraina se dietro di loro si fossero scoperti “terroristi del regime di Kiev”.

“Se fosse accertato che si tratta di terroristi del regime di Kiev, è impossibile trattare diversamente loro e i loro ispiratori ideologici”, ha scritto in un post su Telegram .

“Tutti loro devono essere trovati e distrutti senza pietà in quanto terroristi. Compresi i funzionari dello stato che hanno commesso tale atrocità. Morte per morte”.